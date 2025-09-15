Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о российской нефти
08:55 15.09.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о российской нефти
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал политической игрой заявление президента США Дональда Трампа об отказе от российской нефти. Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. "Президент США продолжает вести свою политическую игру, ставя перед западноевропейскими странами заведомо невыполнимые и губительные для них требования", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, своим заявлением Трамп ясно дал понять зависимость Европы от российских энергоресурсов. "Как бы в Евросоюзе ни хорохорились и ни упражнялись в своей русофобии, без российских энергоресурсов им полностью не обойтись. Благополучие Европы зависит от России. С этим еврочиновники обязаны будут считаться и принять это за истину", - сказал депутат.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал политической игрой заявление президента США Дональда Трампа об отказе от российской нефти.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
"Президент США продолжает вести свою политическую игру, ставя перед западноевропейскими странами заведомо невыполнимые и губительные для них требования", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, своим заявлением Трамп ясно дал понять зависимость Европы от российских энергоресурсов.
"Как бы в Евросоюзе ни хорохорились и ни упражнялись в своей русофобии, без российских энергоресурсов им полностью не обойтись. Благополучие Европы зависит от России. С этим еврочиновники обязаны будут считаться и принять это за истину", - сказал депутат.
