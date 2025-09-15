Рейтинг@Mail.ru
Турецкий аналитик предположил, на кого нацелены угрозы Трампа по Украине - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/tramp-2041957253.html
Турецкий аналитик предположил, на кого нацелены угрозы Трампа по Украине
Турецкий аналитик предположил, на кого нацелены угрозы Трампа по Украине - РИА Новости, 15.09.2025
Турецкий аналитик предположил, на кого нацелены угрозы Трампа по Украине
Турецкий политический аналитик Барту Экен считает, что заявление президента США Дональда Трампа об "исчерпании терпения" в вопросе урегулирования украинского... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T08:51:00+03:00
2025-09-15T08:51:00+03:00
в мире
москва
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bb4f0dbe5121adf8ebca2487cd4d76a1.jpg
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Турецкий политический аналитик Барту Экен считает, что заявление президента США Дональда Трампа об "исчерпании терпения" в вопросе урегулирования украинского конфликта адресовано в первую очередь не Москве, а европейским союзникам Вашингтона. Трамп ранее заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает. По оценке аналитика, угрозы Трампа, выраженные в форме заявления "Мы примем очень жесткие меры", несут скорее политико-дипломатический, чем военный подтекст. Путин, по словам эксперта, достаточно опытен, чтобы понимать, что за этим стоит. "Трамп стремится не к эскалации с Москвой, а к усилению давления на европейские столицы, убеждая их более жестко поддержать санкционный курс. Его ключевой посыл ясен: "Это проблема Европы", – отметил Экен в колонке для портала Haber7. Аналитик подчеркнул, что Кремль не разрывает переговорные каналы окончательно, а лишь берет паузу. "Россия не ощущает срочной необходимости в дипломатическом продвижении. Москва ожидает возобновления диалога на условиях, более благоприятных для себя. Оптимальным моментом может стать зима, когда Украина окажется в еще более уязвимом положении, а единство Запада подвергнется новым испытаниям", – полагает он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://ria.ru/20250915/ssha-2041949944.html
москва
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_154:0:2821:2000_1920x0_80_0_0_7ab26abe86a8844f5be795cd5d29eb4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Москва, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Турецкий аналитик предположил, на кого нацелены угрозы Трампа по Украине

Экен: Трамп угрозами по Украине нацелен в первую очередь не на РФ, а на Европу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Турецкий политический аналитик Барту Экен считает, что заявление президента США Дональда Трампа об "исчерпании терпения" в вопросе урегулирования украинского конфликта адресовано в первую очередь не Москве, а европейским союзникам Вашингтона.
Трамп ранее заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает.
По оценке аналитика, угрозы Трампа, выраженные в форме заявления "Мы примем очень жесткие меры", несут скорее политико-дипломатический, чем военный подтекст. Путин, по словам эксперта, достаточно опытен, чтобы понимать, что за этим стоит.
"Трамп стремится не к эскалации с Москвой, а к усилению давления на европейские столицы, убеждая их более жестко поддержать санкционный курс. Его ключевой посыл ясен: "Это проблема Европы", – отметил Экен в колонке для портала Haber7.
Аналитик подчеркнул, что Кремль не разрывает переговорные каналы окончательно, а лишь берет паузу. "Россия не ощущает срочной необходимости в дипломатическом продвижении. Москва ожидает возобновления диалога на условиях, более благоприятных для себя. Оптимальным моментом может стать зима, когда Украина окажется в еще более уязвимом положении, а единство Запада подвергнется новым испытаниям", – полагает он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В США рассказали, в чем замысел Трампа в отношении России
06:56
 
В миреМоскваУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала