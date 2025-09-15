Турецкий аналитик предположил, на кого нацелены угрозы Трампа по Украине
Экен: Трамп угрозами по Украине нацелен в первую очередь не на РФ, а на Европу
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Турецкий политический аналитик Барту Экен считает, что заявление президента США Дональда Трампа об "исчерпании терпения" в вопросе урегулирования украинского конфликта адресовано в первую очередь не Москве, а европейским союзникам Вашингтона.
Трамп ранее заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает.
По оценке аналитика, угрозы Трампа, выраженные в форме заявления "Мы примем очень жесткие меры", несут скорее политико-дипломатический, чем военный подтекст. Путин, по словам эксперта, достаточно опытен, чтобы понимать, что за этим стоит.
"Трамп стремится не к эскалации с Москвой, а к усилению давления на европейские столицы, убеждая их более жестко поддержать санкционный курс. Его ключевой посыл ясен: "Это проблема Европы", – отметил Экен в колонке для портала Haber7.
Аналитик подчеркнул, что Кремль не разрывает переговорные каналы окончательно, а лишь берет паузу. "Россия не ощущает срочной необходимости в дипломатическом продвижении. Москва ожидает возобновления диалога на условиях, более благоприятных для себя. Оптимальным моментом может стать зима, когда Украина окажется в еще более уязвимом положении, а единство Запада подвергнется новым испытаниям", – полагает он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.