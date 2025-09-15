Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что кубинский мигрант обезглавил мужчину в Далласе
04:10 15.09.2025
Трамп заявил, что кубинский мигрант обезглавил мужчину в Далласе
Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте в Далласе, где "нелегальный мигрант" из Кубы обезглавил мужчину на глазах у семьи. РИА Новости, 15.09.2025
в мире
сша
даллас
куба
дональд трамп
джо байден
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте в Далласе, где "нелегальный мигрант" из Кубы обезглавил мужчину на глазах у семьи. "Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране", - написал Трамп в Truth Social. Он отметил, что подозреваемый был ранее арестован за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но в США его якобы обратно пустила администрация "некомпетентного" бывшего президента Джо Байдена. Как ранее сообщали американские власти, инцидент произошел в среду в мотеле, где подозреваемый работал клинером. В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
в мире, сша, даллас, куба, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Даллас, Куба, Дональд Трамп, Джо Байден
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте в Далласе, где "нелегальный мигрант" из Кубы обезглавил мужчину на глазах у семьи.
"Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране", - написал Трамп в Truth Social.
Он отметил, что подозреваемый был ранее арестован за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но в США его якобы обратно пустила администрация "некомпетентного" бывшего президента Джо Байдена.
Как ранее сообщали американские власти, инцидент произошел в среду в мотеле, где подозреваемый работал клинером.
В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции
22 февраля, 23:21
 
