Трамп заявил, что кубинский мигрант обезглавил мужчину в Далласе

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте в Далласе, где "нелегальный мигрант" из Кубы обезглавил мужчину на глазах у семьи. "Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране", - написал Трамп в Truth Social. Он отметил, что подозреваемый был ранее арестован за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но в США его якобы обратно пустила администрация "некомпетентного" бывшего президента Джо Байдена. Как ранее сообщали американские власти, инцидент произошел в среду в мотеле, где подозреваемый работал клинером. В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

