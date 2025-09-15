https://ria.ru/20250915/tramp-2041940682.html

Трамп рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского

Трамп рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского - РИА Новости, 15.09.2025

Трамп рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского

Трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в скором времени, заявил глава Белого дома Дональд... РИА Новости, 15.09.2025

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в скором времени, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", — сказал он.Политик также выразил мнение, что Путин и Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить". Он допустил, что диалог между ними придется вести ему самому.При этом Владимир Путин ранее заявил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Глава киевского режима отказался от этого предложения, противоречиво заявив, что готов к переговорам "в любом формате".

