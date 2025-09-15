https://ria.ru/20250915/tramp-2041935498.html

Трамп считает, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга

2025-09-15T01:52:00+03:00

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить"."Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом", - заявил он журналистам, говоря о вероятности проведения трехсторонней встречи, к которой он ранее призывал.Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

