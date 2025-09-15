https://ria.ru/20250915/tramp-2041935065.html
Трамп заявил, что поедет на прощание с Кирком
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что утром 21 сентября поедет в Аризону на прощание с убитым консервативным активистом Чарли Кирком. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T01:47:00+03:00
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что утром 21 сентября поедет в Аризону на прощание с убитым консервативным активистом Чарли Кирком. "Мы рано утром в воскресенье (21 сентября - ред.) отправляемся в Аризону", - заявил он журналистам, говоря о прощании с Кирком. Прощание с Кирком пройдет 21 сентября на стадионе команды "Аризона Кардиналс" в штате Аризона, заявила ранее основанная им НКО Turning Point USA. Трамп ранее обещал присутствовать на его похоронах. Сторонник Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
