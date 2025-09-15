https://ria.ru/20250915/tramp-2041836318.html

Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина

Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина

На волне общественного негодования после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка президент США Дональд Трамп заявил, что за радикализацией... РИА Новости, 15.09.2025

На волне общественного негодования после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка президент США Дональд Трамп заявил, что за радикализацией молодежи в стране, ростом экстремизма и организацией беспорядков стоят миллиардер-финансист Джордж Сорос, связанные с ним организации, а также его сын Александр. В интервью телекомпании Fox Трамп охарактеризовал самого Сороса как "психопата", а его окружение — как "группу лиц, нанесших Америке колоссальный ущерб".По словам Трампа, вся сеть НКО Сороса будет подвергнута расследованию в рамках закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), который направлен на борьбу с организованной преступностью и связанными с ней коррумпированными чиновниками.На самом деле охота на Сороса и Ко. началась гораздо раньше.Еще в начале февраля этого года Трамп остановил госфинансирование ряда иностранных проектов, включая грант на 50 миллиардов долларов от агентства USAID группе фондов Джорджа и Алекса Соросов, а через месяц было объявлено и о закрытии самого агентства. Согласно докладу Комитета по надзору государственной реформы конгресса США, агентство USAID прямо, системно и на протяжении многих лет финансировало "сеть темных денег левацкой направленности", где центральным получателем являлась сеть НКО Сороса.В конце августа Трамп уже прямо обвинил Сороса с сыном в "поддержке насильственных протестов" и призвал начать процедуру расследования.Очевидно, что новый "накат" после громкого убийства одного из консервативных лидеров мнений объясняется тем, что сейчас Трамп получил по факту общественный карт-бланш на жесткие действия в отношении "леволиберальной мафии", концентрирующейся в образовательных учреждениях США и американских СМИ, и теперь вендетта Трампа в отношении Сороса может принести конкретные плоды, в качестве бонуса ослабив позиции демократов в преддверии выборов в конгресс в 2026 году.Как это часто бывает, в облаве на Соросов со стороны Трампа тесно переплетены государственные, партийные, идеологические и стопроцентно личные мотивы.Во время президентской кампании в 2016-м Трамп подвергся беспрецедентной травле и бесконечным обвинениям в "сговоре с Путиным" и "влиянии русских на выборы в США", а "хвост" этих обвинений тянется за ним до сих пор. В июле этого года Сенатским комитетом по судебным делам была обнародована ранее засекреченная часть доклада бывшего специального прокурора Джона Дарема, которую назвали "одним из крупнейших политических скандалов и сокрытий в истории Америки". Согласно докладу, вся история со связью Трампа с русскими была придумана и реализована командой Хиллари Клинтон при прямом участии сети фондов Сороса "Открытое общество".Были перехвачены письма за авторством вице-президента фонда Леонарда Бернардо (который в свое время работал в Москве директором программы стипендий "Открытого общества"), где тот излагает план, одобренный Клинтон, по "демонизации Путина и Трампа".Глава ЦРУ Ретклифф заявил, что рассекречивание стало "смелым шагом вперед" в раскрытии "лживого нарратива о сговоре Трампа с Россией, который на самом деле был скоординированным планом по предотвращению и уничтожению президентства Дональда Трампа".И сейчас Трамп не упустит шанса отомстить Клинтон, уничтожить Сороса, его сынка и всю их камарилью. Вчера советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер заявил прямо: "В этой стране существует внутреннее террористическое движение. Последнее сообщение, которое Чарли Кирк прислал мне перед тем, как присоединиться к своему Создателю на небесах, было таким: он сказал, что мы должны ликвидировать радикальные левые организации в этой стране, которые разжигают насилие. И мы собираемся это сделать". Кого Миллер подразумевает под "радикальными левыми организациями" — ясно всем.Парадоксальным образом Трамп в этой истории выступает оружием возмездия за все, что Сорос также сделал против России.Для Сороса разрушение СССР и потом России было глубоко личным делом. Сорос открыл в Советском Союзе свою первую организацию — "Фонд культурной инициативы" — еще в 1987 году и в течение многих лет (до закрытия всех его российских структур в 2015-м как "нежелательных") инвестировал огромные деньги в подрыв российской государственности, формирование прозападной элиты и отрыв бывших советских республик от российской сферы влияния. По его личным словам, "он влил столько средств в бывшие республики Советского Союза, что бывшая советская империя теперь стала империей Сороса".Разрушительными были последствия деятельности Сороса и на Украине, где он в числе прочего финансировал долговременную подготовку к перевороту 2014 года. Сорос признавался в интервью CNN, что "основал фонд на Украине еще до того, как Украина стала независимой от России, фонд функционировал с тех пор и сыграл важную роль в нынешних событиях".Российского президента Владимира Путина Джордж Сорос именует не иначе как "главой мафиозного государства" и "величайшей угрозой открытому обществу", а после начала СВО заявил, что "единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина".Интересно, что история с Соросом, для которого и Трамп, и Путин — личные враги, в очередной раз иллюстрирует, что Трамп и Путин — в равной степени злейшие враги сил, стремящихся сохранить старый мировой порядок, и подчеркивает идеологическую близость обоих лидеров.Делает ли это Трампа лучшим другом Путина? Нет.Важнее то, что в продолжающемся диалоге между президентами сохраняется понимание того, что в глобальной перспективе они находятся по одну сторону баррикад и от их сотрудничества зависит, в какую сторону качнется маятник истории.Мы же, в свою очередь, делаем все, чтобы он качнулся в правильную сторону, и оставляем открытой дверь для всех, кто тоже видит свет в конце туннеля.

