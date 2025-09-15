Промышленно-энергетический форум TNF открылся в Тюмени

https://ria.ru/20250915/tnf-2042064809.html

Промышленно-энергетический форум TNF начал работу в Тюмени, с 15 по 18 сентября его участники обсудят разработку и производство нового оборудования, технологий, РИА Новости, 15.09.2025

ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF начал работу в Тюмени, с 15 по 18 сентября его участники обсудят разработку и производство нового оборудования, технологий, внедрение передовых IT-решений, сообщил во время церемонии открытия губернатор Тюменской области Александр Моор. "Программа нашего форума выстроена в логике реализации энергетической стратегии России до 2050 года. В фокусе нашего внимания разработка и производство нового оборудования, новых технологий, внедрение передовых IT-решений, автоматизации. Все большее внимание уделяется искусственному интеллекту, цифровым двойникам, роботизации, которые позволят повысить эффективность добычи, транспортировки и переработки нефти", - сказал Моор. Он напомнил, что форум TNF имеет большую практическую направленность, является важнейшей межотраслевой площадкой, где обсуждаются главные вызовы и задачи, которые стоят перед промышленностью и энергетическим сектором, где "создаются новые крепкие кооперативные цепочки". В этом году на форуме работают делегации из Белоруссии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, что, по мнению губернатора, "еще раз подтверждает, что Россия никем не изолирована, а открыта для взаимовыгодного международного сотрудничества". Ключевая тема TNF 2025 – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Деловая программа форума посвящена актуальным отраслевым вызовам и поиску лучших практик в области создания отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовки кадров для ТЭК. В программе форума более ста мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, цифра в ТЭК. В день стратегий, 17 сентября пройдет главная пленарная сессия "Технологическое лидерство: объединяя усилия" с участием представителей правительства РФ, глав крупнейших компаний от нефтегаза и смежных отраслей. В целом на форуме в этом году ожидают не менее 12 тысяч посетителей и представителей около полутора тысяч компаний, в том числе бизнес-делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии. Более 140 предприятий и организаций представят свою продукцию на TNF EXPO.

