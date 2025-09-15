Рейтинг@Mail.ru
На месте взрыва газа в Ангарске нашли тело мужчины
06:19 15.09.2025 (обновлено: 12:07 15.09.2025)
На месте взрыва газа в Ангарске нашли тело мужчины
происшествия
ангарск
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ИРКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Тело мужчины нашли при разборе конструкций в многоквартирном доме в Ангарске, где взорвалась газовоздушная смесь, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В городе Ангарске в 12 микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. Ранее глава региона сообщил, что два человека госпитализированы, еще трое пострадали. "При разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
происшествия, ангарск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске
ИРКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Тело мужчины нашли при разборе конструкций в многоквартирном доме в Ангарске, где взорвалась газовоздушная смесь, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
В городе Ангарске в 12 микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. Ранее глава региона сообщил, что два человека госпитализированы, еще трое пострадали.
"При разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
