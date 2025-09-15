https://ria.ru/20250915/telo-2041947976.html

На месте взрыва газа в Ангарске нашли тело мужчины

На месте взрыва газа в Ангарске нашли тело мужчины - РИА Новости, 15.09.2025

На месте взрыва газа в Ангарске нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли при разборе конструкций в многоквартирном доме в Ангарске, где взорвалась газовоздушная смесь, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T06:19:00+03:00

2025-09-15T06:19:00+03:00

2025-09-15T12:07:00+03:00

происшествия

ангарск

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041959137_0:11:1236:706_1920x0_80_0_0_8841f14a0fdd657e90ac66bcfb0eca6c.jpg

ИРКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Тело мужчины нашли при разборе конструкций в многоквартирном доме в Ангарске, где взорвалась газовоздушная смесь, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В городе Ангарске в 12 микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. Ранее глава региона сообщил, что два человека госпитализированы, еще трое пострадали. "При разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250913/telo-2041611355.html

ангарск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ангарск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)