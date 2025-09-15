https://ria.ru/20250915/telo-2041947976.html
На месте взрыва газа в Ангарске нашли тело мужчины
Тело мужчины нашли при разборе конструкций в многоквартирном доме в Ангарске, где взорвалась газовоздушная смесь, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.09.2025
ИРКУТСК, 15 сен — РИА Новости. Тело мужчины нашли при разборе конструкций в многоквартирном доме в Ангарске, где взорвалась газовоздушная смесь, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В городе Ангарске в 12 микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. Ранее глава региона сообщил, что два человека госпитализированы, еще трое пострадали. "При разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
происшествия, ангарск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
