СВР: Евросоюз готовит сербский майдан

СВР: Евросоюз готовит сербский майдан

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЕС готовит майдан в Сербии, чтобы привести к власти лояльных политиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство", — говорится в релизе.По данным СВР, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием студентов во многом стали продуктом подрывной деятельности Евросоюза. Он хочет использовать годовщину событий в Нови-Саде, чтобы "качнуть" ситуацию в свою пользу, упор делается на "промывание мозгов" молодежи и рекламу так называемого "светлого европейского будущего"."Лживые обещания еврочиновников о "скором попадании в цветущий европейский сад" являются всего лишь приманкой. Расплачиваться за эту постоянно отдаляющуюся перспективу придется завоеваниями и памятью предков. Гордый и сплоченный сербский народ не нужен Евросоюзу", — отметили в разведке.По линии аффилированных с Брюсселем НПО финансовую помощь получают местные СМИ FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller, а также организация Link. В Брюсселе рассчитывают, что это позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и совершить переворот.В СВР добавили, что план ЕС дает сбой из-за сильных патриотических настроений в стране, объединяющего влияния Сербской православной церкви, а также памяти о бомбардировках НАТО, которые привели к распаду государства.Протесты в Сербии

