СВР: Евросоюз готовит сербский майдан
СВР РФ: ЕС готовит сербский майдан, чтобы получить лояльную власть
© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЕС готовит майдан в Сербии, чтобы привести к власти лояльных политиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство", — говорится в релизе.
По данным СВР, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием студентов во многом стали продуктом подрывной деятельности Евросоюза. Он хочет использовать годовщину событий в Нови-Саде, чтобы "качнуть" ситуацию в свою пользу, упор делается на "промывание мозгов" молодежи и рекламу так называемого "светлого европейского будущего".
"Лживые обещания еврочиновников о "скором попадании в цветущий европейский сад" являются всего лишь приманкой. Расплачиваться за эту постоянно отдаляющуюся перспективу придется завоеваниями и памятью предков. Гордый и сплоченный сербский народ не нужен Евросоюзу", — отметили в разведке.
По линии аффилированных с Брюсселем НПО финансовую помощь получают местные СМИ FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller, а также организация Link. В Брюсселе рассчитывают, что это позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и совершить переворот.
В СВР добавили, что план ЕС дает сбой из-за сильных патриотических настроений в стране, объединяющего влияния Сербской православной церкви, а также памяти о бомбардировках НАТО, которые привели к распаду государства.
Протесты в Сербии
- Первого сентября исполнилось десять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
- Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
- Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
- Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
- В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
- В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
- Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
