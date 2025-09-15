Рейтинг@Mail.ru
СВР: Евросоюз готовит сербский майдан
11:56 15.09.2025 (обновлено: 13:14 15.09.2025)
СВР: Евросоюз готовит сербский майдан
ЕС готовит майдан в Сербии, чтобы привести к власти лояльных политиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЕС готовит майдан в Сербии, чтобы привести к власти лояльных политиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство", — говорится в релизе.По данным СВР, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием студентов во многом стали продуктом подрывной деятельности Евросоюза. Он хочет использовать годовщину событий в Нови-Саде, чтобы "качнуть" ситуацию в свою пользу, упор делается на "промывание мозгов" молодежи и рекламу так называемого "светлого европейского будущего"."Лживые обещания еврочиновников о "скором попадании в цветущий европейский сад" являются всего лишь приманкой. Расплачиваться за эту постоянно отдаляющуюся перспективу придется завоеваниями и памятью предков. Гордый и сплоченный сербский народ не нужен Евросоюзу", — отметили в разведке.По линии аффилированных с Брюсселем НПО финансовую помощь получают местные СМИ FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller, а также организация Link. В Брюсселе рассчитывают, что это позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и совершить переворот.В СВР добавили, что план ЕС дает сбой из-за сильных патриотических настроений в стране, объединяющего влияния Сербской православной церкви, а также памяти о бомбардировках НАТО, которые привели к распаду государства.Протесты в Сербии
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЕС готовит майдан в Сербии, чтобы привести к власти лояльных политиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство", — говорится в релизе.
По данным СВР, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием студентов во многом стали продуктом подрывной деятельности Евросоюза. Он хочет использовать годовщину событий в Нови-Саде, чтобы "качнуть" ситуацию в свою пользу, упор делается на "промывание мозгов" молодежи и рекламу так называемого "светлого европейского будущего".
"Лживые обещания еврочиновников о "скором попадании в цветущий европейский сад" являются всего лишь приманкой. Расплачиваться за эту постоянно отдаляющуюся перспективу придется завоеваниями и памятью предков. Гордый и сплоченный сербский народ не нужен Евросоюзу", — отметили в разведке.
По линии аффилированных с Брюсселем НПО финансовую помощь получают местные СМИ FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller, а также организация Link. В Брюсселе рассчитывают, что это позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и совершить переворот.
В СВР добавили, что план ЕС дает сбой из-за сильных патриотических настроений в стране, объединяющего влияния Сербской православной церкви, а также памяти о бомбардировках НАТО, которые привели к распаду государства.
Протесты в Сербии

  • Первого сентября исполнилось десять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
  • Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
  • Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
  • Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
  • В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
  • В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
  • Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
