Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 15.09.2025
Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, сообщил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее села Ольговское в Запорожской области, освободив порядка 30 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, освободив порядка 30 квадратных километров по направлению к селу Новоивановка, расположенному у границы с Днепропетровской областью", - сказал Рогов. По его словам, прорыв обороны противника позволил российским войскам также выровнять линию фронта, ликвидировав карман между запорожскими селами Ольговское и Темировка. Ольговское, по сообщению Минобороны РФ от 15 сентября, было освобождено подразделения группировки войск "Восток".
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее села Ольговское в Запорожской области, освободив порядка 30 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, освободив порядка 30 квадратных километров по направлению к селу Новоивановка, расположенному у границы с Днепропетровской областью", - сказал Рогов.
По его словам, прорыв обороны противника позволил российским войскам также выровнять линию фронта, ликвидировав карман между запорожскими селами Ольговское и Темировка.
Ольговское, по сообщению Минобороны РФ от 15 сентября, было освобождено подразделения группировки войск "Восток".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
ВС России освободили Ольговское в Запорожской области
Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
