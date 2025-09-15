https://ria.ru/20250915/svo-2042118868.html

Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, сообщил Рогов

Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, сообщил Рогов

специальная военная операция на украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее села Ольговское в Запорожской области, освободив порядка 30 квадратных километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, освободив порядка 30 квадратных километров по направлению к селу Новоивановка, расположенному у границы с Днепропетровской областью", - сказал Рогов. По его словам, прорыв обороны противника позволил российским войскам также выровнять линию фронта, ликвидировав карман между запорожскими селами Ольговское и Темировка. Ольговское, по сообщению Минобороны РФ от 15 сентября, было освобождено подразделения группировки войск "Восток".

