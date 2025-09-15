https://ria.ru/20250915/svo-2042100353.html

В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Пермского края

В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Пермского края - РИА Новости, 15.09.2025

В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Пермского края

Отец пятерых детей из Пермского края погиб, участвуя в проведении специальной военной операции, церемония прощания состоится 16 сентября, сообщила администрация РИА Новости, 15.09.2025

ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Отец пятерых детей из Пермского края погиб, участвуя в проведении специальной военной операции, церемония прощания состоится 16 сентября, сообщила администрация Верещагинского района в Пермском крае. "Наш храбрый и отважный Герой. Смелый защитник Родины, опора и пример... Наши соболезнования всем родным и близким. Всегда помним и гордимся", - указано на странице администрации Верещагинского района в соцсети "ВКонтакте". У мужчины остались жена и пятеро детей: Михаил, Николай, Надежда, Екатерина и Ксения. Уточняется, что церемония прощания с бойцом состоится утром 16 сентября в клубе в деревне Бородули. Запланирован траурный митинг. По данным властей, Владимир Грибанов родился в 1974 году в деревне Нижнее Савино в Пермском крае. Окончил местную школу, в том числе музыкальную по классу "баян", был участником группы "Экипаж". В Зюкайском ПТУ-71 позднее получил специальность тракториста и водителя. Увлекался хоккеем. После службы в армии работал в Верещагинском отделе милиции. Затем с братом открыл цех по производству мебели, занимался грузоперевозками по всей России. В зоне СВО служил старшим наводчиком в минометном взводе.

