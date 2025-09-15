https://ria.ru/20250915/svo-2042063906.html
Сельчане из Башкирии приготовили домашнюю тушенку для участников СВО
2025-09-15T16:55:00+03:00
2025-09-15T16:55:00+03:00
2025-09-15T16:56:00+03:00
надежные люди
мелеузовский район
сво
УФА, 15 сен – РИА Новости. Жители сел Мелеузовского района Башкирии приготовили участникам спецоперации домашнюю тушенку, лапшу и национальное блюдо чак-чак, сообщил глава Мелеузовского района Забир Габдуллин в своем Telegram-канале. "Более 200 банок тушенки для бойцов закатали мастерицы из деревень Восточный и Сарышево. Мясом их обеспечили местные фермеры. Две недели здесь основательно готовились к передаче помощи: хозяюшки нарезали огромное количество лапши, изготовили 16 коробок сладкого чак-чака и сөсө икмәк (бездрожевой хлеб – ред.)", - написал Габдуллин. Кроме того, сельчане принесли 6 мешков картошки, овощи, консервированные соленья и варенья, 35 баночек меда, 50 палок конской колбасы. Мелеузовцы также передали окопные свечи и маскировочные сети. "У нас одно желание - пусть ребята будут живы и здоровы, чтобы попробовать наши гостинцы! Пусть скорее настанет мир, и все вернутся домой!" - цитирует глава района волонтеров.
мелеузовский район
мелеузовский район, сво
Надежные люди, Мелеузовский район, СВО
