"Ручную лазерную сварку" представят на финале чемпионата высоких технологий
"Ручную лазерную сварку" представят на финале чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 15.09.2025
"Ручную лазерную сварку" представят на финале чемпионата высоких технологий
В финале чемпионата высоких технологий, который стартует в Великом Новгороде 17 сентября, будет представлена компетенция "Ручная лазерная сварка"
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
технологии
россия
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В финале чемпионата высоких технологий, который стартует в Великом Новгороде 17 сентября, будет представлена компетенция "Ручная лазерная сварка", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Новая технология, которую на практике продемонстрируют конкурсанты, не только улучшает качество швов, но и ускоряет производственные процессы. "Сама технология начала развиваться недавно, но уже показала себя как инструмент, который позволяет увеличить производительность труда и улучшить эстетический вид сварного соединения", — отметил главный эксперт компетенции Михаил Павленко, его слова приводит пресс-служба. По его словам, лазерная сварка особенно эффективна для тонколистовых изделий и сложных сплавов, требующих идеальных швов. На рынке уже существует большое количество производителей такого оборудования, но количество центров подготовки специалистов, которые могут воспользоваться этим оборудованием или знакомы с этой технологией, пока невысоко. "Поэтому мы активно продвигаем данную компетенцию. Для успеха участникам нужно понимать, как правильно настраивать оборудование и равномерно двигать сварочный пистолет. Кроме того, они должны разбираться в поведении различных металлов под воздействием лазера", — подчеркнул Павленко. Чемпионат высоких технологий — это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.
россия
Новости
ru-RU
чемпионат «профессионалы», технологии, россия
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы», Технологии, Россия
"Ручную лазерную сварку" представят на финале чемпионата высоких технологий
Финал чемпионата высоких технологий включит компетенцию "Ручная лазерная сварка"
