https://ria.ru/20250915/sudan-2041958031.html

СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода

СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода - РИА Новости, 15.09.2025

СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода

Жители суданского города Эль-Фашер вынуждены питаться кормом для ослов и верблюдов из-за продолжающегося массового голода на фоне военного конфликта, сообщает... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T08:59:00+03:00

2025-09-15T08:59:00+03:00

2025-09-15T08:59:00+03:00

в мире

судан

россия

союз биатлонистов россии (сбр)

международный комитет красного креста (мккк)

оон

хартум (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997157444_200:0:1000:450_1920x0_80_0_0_7b3b81115431b2d51256c735dde7346b.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Жители суданского города Эль-Фашер вынуждены питаться кормом для ослов и верблюдов из-за продолжающегося массового голода на фоне военного конфликта, сообщает газета New York Times со ссылкой на местного врача, пожелавшего сохранить анонимность. "Даже мы едим корм для животных... Другого ничего нет", - заявил изданию врач одной из больниц города. Отмечается, что люди едят амбаз - корм для коров, ослов и верблюдов, но издание называет это отчаянным решением, поскольку он подвержен грибковому заражению, особенно в сезон дождей. По словам местных спасателей, за последние недели после употребления амбаза умерли по меньшей мере 18 жителей. New York Times напоминает, что продовольственные конвои ООН уже больше года не могут доставить продовольствие в Эль-Фашер, поскольку подвергаются военным атакам на подъезде к городу. В июне в результате одного из ударов по конвою из 15 грузовиков погибли пятеро сотрудников гуманитарных организаций; ещё один удар в августе уничтожил три грузовика с помощью и вынудил остальных повернуть назад. Отмечается, что неясно, какая сторона конфликта совершила эти атаки. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. В начале января суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.

https://ria.ru/20250727/sudan-2031785193.html

судан

россия

хартум (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, россия, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон, хартум (город)