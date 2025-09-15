Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд рассматривает заочное дело экс-главы "Атомпромресурсов" - РИА Новости, 15.09.2025
19:25 15.09.2025
В Москве суд рассматривает заочное дело экс-главы "Атомпромресурсов"
В Москве суд рассматривает заочное дело экс-главы "Атомпромресурсов"
происшествия
россия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает по существу заочное дело в отношении бывшего гендиректора группы "Атомпромресурсы" Андрея Черкасенко об особо крупном мошенничестве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что подготовка по делу была проведена, следующее заседание назначено на 17 сентября. Ещё одним обвиняемым значится бизнесмен Артем Оржевский. Он и Черкасенко скрылись от следствия и заочно арестованы в РФ. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
Новости
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Москве суд рассматривает заочное дело экс-главы "Атомпромресурсов"

В Москве суд рассмотривает заочное дело экс-главы "Атомпромресурсов" Черкасенко

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает по существу заочное дело в отношении бывшего гендиректора группы "Атомпромресурсы" Андрея Черкасенко об особо крупном мошенничестве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что подготовка по делу была проведена, следующее заседание назначено на 17 сентября.
Ещё одним обвиняемым значится бизнесмен Артем Оржевский. Он и Черкасенко скрылись от следствия и заочно арестованы в РФ. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
ПроисшествияРоссия
 
 
