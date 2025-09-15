https://ria.ru/20250915/sud-2042097555.html

В Москве суд рассматривает заочное дело экс-главы "Атомпромресурсов"

В Москве суд рассматривает заочное дело экс-главы "Атомпромресурсов" - РИА Новости, 15.09.2025

В Москве суд рассматривает заочное дело экс-главы "Атомпромресурсов"

Замоскворецкий суд Москвы рассматривает по существу заочное дело в отношении бывшего гендиректора группы "Атомпромресурсы" Андрея Черкасенко об особо крупном... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T19:25:00+03:00

2025-09-15T19:25:00+03:00

2025-09-15T19:25:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает по существу заочное дело в отношении бывшего гендиректора группы "Атомпромресурсы" Андрея Черкасенко об особо крупном мошенничестве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что подготовка по делу была проведена, следующее заседание назначено на 17 сентября. Ещё одним обвиняемым значится бизнесмен Артем Оржевский. Он и Черкасенко скрылись от следствия и заочно арестованы в РФ. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250915/sud-2042071937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия