Суд запретил распространять информацию о способах угона автомобилей

2025-09-15T18:12:00+03:00

2025-09-15T18:12:00+03:00

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Суд в Москве запретил распространять информацию о способах угона и взрыва автомобилей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что соответствующий иск подал Бабушкинский межрайонный прокурор города Москвы, прокуратура в сети обнаружила страницы с информацией о незаконных способах угона и взрыва автотранспортных средств. Они находились в открытом доступе. Суд установил, что доступная для неопределенного круга лиц информация такого рода создает предпосылки к подготовке и совершению преступлений, организации, подготовке и реализации действий террористической направленности. Информация, размещенная на трех страницах в сети, была признана запрещенной к распространению, сообщается в материалах.

москва, общество