https://ria.ru/20250915/sud-2042084192.html
Суд запретил распространять информацию о способах угона автомобилей
Суд запретил распространять информацию о способах угона автомобилей - РИА Новости, 15.09.2025
Суд запретил распространять информацию о способах угона автомобилей
Суд в Москве запретил распространять информацию о способах угона и взрыва автомобилей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T18:12:00+03:00
2025-09-15T18:12:00+03:00
2025-09-15T18:12:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Суд в Москве запретил распространять информацию о способах угона и взрыва автомобилей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что соответствующий иск подал Бабушкинский межрайонный прокурор города Москвы, прокуратура в сети обнаружила страницы с информацией о незаконных способах угона и взрыва автотранспортных средств. Они находились в открытом доступе. Суд установил, что доступная для неопределенного круга лиц информация такого рода создает предпосылки к подготовке и совершению преступлений, организации, подготовке и реализации действий террористической направленности. Информация, размещенная на трех страницах в сети, была признана запрещенной к распространению, сообщается в материалах.
https://ria.ru/20250914/igla-2041919187.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Суд запретил распространять информацию о способах угона автомобилей
Суд запретил распространять информацию о способах угона и взрыва автомобилей