Суд запросит у МВД информацию о гражданстве Яшина*

Суд запросит у МВД информацию о наличии у Яшина гражданства РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Столичный мировой судья направит запрос в Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД России для разъяснения вопроса, почему в документах бывшего муниципального депутата Илью Яшина* указали как лицо без гражданства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Направить запрос в ГИАЦ МВД", - огласила решение судья.
Ранее в судебном заседании стало известно, что в деле есть справка, согласно которой Яшин* является лицом без гражданства.
Защита настаивает, что в деле также имеется документ, согласно которому Яшин* является гражданином РФ.
Яшину* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов), максимальная санкция - два года лишения свободы.
В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию.
* Признан иноагентом.
