https://ria.ru/20250915/sud-2042071937.html

Суд запросит у МВД информацию о гражданстве Яшина*

Суд запросит у МВД информацию о гражданстве Яшина* - РИА Новости, 15.09.2025

Суд запросит у МВД информацию о гражданстве Яшина*

Столичный мировой судья направит запрос в Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД России для разъяснения вопроса, почему в документах бывшего... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:19:00+03:00

2025-09-15T17:19:00+03:00

2025-09-15T17:19:00+03:00

россия

москва

сша

илья яшин

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835011717_0:253:2850:1856_1920x0_80_0_0_9f49e769f207dd63a2898703d0f8c55b.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Столичный мировой судья направит запрос в Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД России для разъяснения вопроса, почему в документах бывшего муниципального депутата Илью Яшина* указали как лицо без гражданства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Направить запрос в ГИАЦ МВД", - огласила решение судья. Ранее в судебном заседании стало известно, что в деле есть справка, согласно которой Яшин* является лицом без гражданства. Защита настаивает, что в деле также имеется документ, согласно которому Яшин* является гражданином РФ. Яшину* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов), максимальная санкция - два года лишения свободы. В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию. В августе прошлого года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.* Признан иноагентом.

https://ria.ru/20250912/minjust-2041524244.html

https://ria.ru/20250822/reestr-2037026658.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сша, илья яшин, происшествия