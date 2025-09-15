Рейтинг@Mail.ru
Мать, чьи дети издевались над пенсионеркой, лишат родительских прав - РИА Новости, 15.09.2025
13:42 15.09.2025
Мать, чьи дети издевались над пенсионеркой, лишат родительских прав
Мать, чьи дети издевались над пенсионеркой, лишат родительских прав
происшествия
россия
нижегородская область
городецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Жительницу Городецкого округа в Нижегородской области, дети которой издевались над пенсионеркой, лишат родительских прав, детей уже забрали из семьи, заявил глава Городецкого округа Александр Мудров. Пятого сентября в местных Telegram-каналах было опубликовано жестокое видео, снятое в поселке имени Тимирязева Городецкого района, где 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной, которую он наголо побрил и избил. Друзья и младшая сестра подростка снимали происходящее на мобильный телефон. МВД региона сообщило, что пенсионерка госпитализирована, причастные к инциденту подростки установлены, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). "Комиссия по делам несовершеннолетних Городецкого округа подала иск о лишении родительских прав в отношение матери детей; судом поддержано наше ходатайство о введении обеспечительных мер, и в результате дети в пятницу уже изъяты из семьи, по согласованию с министерством социальной политики Нижегородской области доставлены в центр временного размещения", - написал Мудров в своем Telegram-канале. Он добавил, что мальчик - основной подозреваемый - по-прежнему находится в специализированном лечебном учреждении. "Пострадавшая продолжает лечение, по завершении которого органы следствия будут делать выводы о степени тяжести совершенного преступления", - сообщил глава округа. В свою очередь СК России сообщает, что после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов было высказано предположение о том, что к совершению преступления также причастна взрослая женщина, которая могла подстрекать детей избить пенсионерку, следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело еще по одной статье - 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления). Что это за женщина, не сообщается.
россия
нижегородская область
городецкий район
происшествия, россия, нижегородская область, городецкий район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Городецкий район, Следственный комитет России (СК РФ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Жительницу Городецкого округа в Нижегородской области, дети которой издевались над пенсионеркой, лишат родительских прав, детей уже забрали из семьи, заявил глава Городецкого округа Александр Мудров.
Пятого сентября в местных Telegram-каналах было опубликовано жестокое видео, снятое в поселке имени Тимирязева Городецкого района, где 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной, которую он наголо побрил и избил. Друзья и младшая сестра подростка снимали происходящее на мобильный телефон. МВД региона сообщило, что пенсионерка госпитализирована, причастные к инциденту подростки установлены, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
"Комиссия по делам несовершеннолетних Городецкого округа подала иск о лишении родительских прав в отношение матери детей; судом поддержано наше ходатайство о введении обеспечительных мер, и в результате дети в пятницу уже изъяты из семьи, по согласованию с министерством социальной политики Нижегородской области доставлены в центр временного размещения", - написал Мудров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мальчик - основной подозреваемый - по-прежнему находится в специализированном лечебном учреждении.
"Пострадавшая продолжает лечение, по завершении которого органы следствия будут делать выводы о степени тяжести совершенного преступления", - сообщил глава округа.
В свою очередь СК России сообщает, что после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов было высказано предположение о том, что к совершению преступления также причастна взрослая женщина, которая могла подстрекать детей избить пенсионерку, следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело еще по одной статье - 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления). Что это за женщина, не сообщается.
ПроисшествияРоссияНижегородская областьГородецкий районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
