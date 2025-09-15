Мать, чьи дети издевались над пенсионеркой, лишат родительских прав
Суд лишит родительских прав мать, дети которой побрили и избили пенсионерку
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Жительницу Городецкого округа в Нижегородской области, дети которой издевались над пенсионеркой, лишат родительских прав, детей уже забрали из семьи, заявил глава Городецкого округа Александр Мудров.
Пятого сентября в местных Telegram-каналах было опубликовано жестокое видео, снятое в поселке имени Тимирязева Городецкого района, где 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной, которую он наголо побрил и избил. Друзья и младшая сестра подростка снимали происходящее на мобильный телефон. МВД региона сообщило, что пенсионерка госпитализирована, причастные к инциденту подростки установлены, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
"Комиссия по делам несовершеннолетних Городецкого округа подала иск о лишении родительских прав в отношение матери детей; судом поддержано наше ходатайство о введении обеспечительных мер, и в результате дети в пятницу уже изъяты из семьи, по согласованию с министерством социальной политики Нижегородской области доставлены в центр временного размещения", - написал Мудров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мальчик - основной подозреваемый - по-прежнему находится в специализированном лечебном учреждении.
"Пострадавшая продолжает лечение, по завершении которого органы следствия будут делать выводы о степени тяжести совершенного преступления", - сообщил глава округа.
В свою очередь СК России сообщает, что после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов было высказано предположение о том, что к совершению преступления также причастна взрослая женщина, которая могла подстрекать детей избить пенсионерку, следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело еще по одной статье - 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления). Что это за женщина, не сообщается.
В ОП рассказали, за что родителей могут лишить прав на детей
7 сентября, 02:27