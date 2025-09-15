Рейтинг@Mail.ru
На Украине заочно осудили главу Тверской области - РИА Новости, 15.09.2025
03:01 15.09.2025
На Украине заочно осудили главу Тверской области
На Украине заочно осудили главу Тверской области - РИА Новости, 15.09.2025
На Украине заочно осудили главу Тверской области
Суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области, в том числе... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области, в том числе обеспечение школ учебниками, и поддержку военнослужащих ВС России, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, суд признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы. Руденя 16 августа 2022 года посетил Бердянск, где подписал соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом. "В рамках данного соглашения, среди прочего происходило финансирование обеспечения учебных заведений указанного района российскими учебниками,... паспортизации населения документами РФ", - говорится в документе. Кроме того, для жителей Бердянского района был передан гуманитарный груз весом 64 тонны. Помимо этого, украинский суд обвинил губернатора Тверской области в передаче военнослужащим Вооруженных сил РФ материально-технических средств, амуниции, инструментов, техники, предметов первой необходимости, БПЛА, а также автомобилей для выполнения боевых задач. Также, согласно материалам, в 2023 году правительство Тверской области под председательством Рудени приняло решение о расширении поддержки военнослужащих Вооруженных сил РФ и членов их семей, а в 2024 году военным, подписывающим контракт с Минобороны РФ, увеличили выплаты.
россия, бердянск, игорь руденя
Россия, Бердянск, Игорь Руденя
На Украине заочно осудили главу Тверской области

На Украине заочно осудили главу Тверской области за помощь Бердянску учебниками

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области, в том числе обеспечение школ учебниками, и поддержку военнослужащих ВС России, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, суд признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы.
Руденя 16 августа 2022 года посетил Бердянск, где подписал соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом. "В рамках данного соглашения, среди прочего происходило финансирование обеспечения учебных заведений указанного района российскими учебниками,... паспортизации населения документами РФ", - говорится в документе. Кроме того, для жителей Бердянского района был передан гуманитарный груз весом 64 тонны.
Помимо этого, украинский суд обвинил губернатора Тверской области в передаче военнослужащим Вооруженных сил РФ материально-технических средств, амуниции, инструментов, техники, предметов первой необходимости, БПЛА, а также автомобилей для выполнения боевых задач.
Также, согласно материалам, в 2023 году правительство Тверской области под председательством Рудени приняло решение о расширении поддержки военнослужащих Вооруженных сил РФ и членов их семей, а в 2024 году военным, подписывающим контракт с Минобороны РФ, увеличили выплаты.
