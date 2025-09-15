https://ria.ru/20250915/sud-2041939385.html

На Украине заочно осудили главу Тверской области

2025-09-15T03:01:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области, в том числе обеспечение школ учебниками, и поддержку военнослужащих ВС России, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, суд признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы. Руденя 16 августа 2022 года посетил Бердянск, где подписал соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом. "В рамках данного соглашения, среди прочего происходило финансирование обеспечения учебных заведений указанного района российскими учебниками,... паспортизации населения документами РФ", - говорится в документе. Кроме того, для жителей Бердянского района был передан гуманитарный груз весом 64 тонны. Помимо этого, украинский суд обвинил губернатора Тверской области в передаче военнослужащим Вооруженных сил РФ материально-технических средств, амуниции, инструментов, техники, предметов первой необходимости, БПЛА, а также автомобилей для выполнения боевых задач. Также, согласно материалам, в 2023 году правительство Тверской области под председательством Рудени приняло решение о расширении поддержки военнослужащих Вооруженных сил РФ и членов их семей, а в 2024 году военным, подписывающим контракт с Минобороны РФ, увеличили выплаты.

