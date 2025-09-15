"Наш нарцисс". На Западе резко ответили на выпад Стубба в адрес Путина
Профессор Малинен возмутился заявлением Стубба о Путине
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X раскритиковал резкое высказывание президента Финляндии Александра Стубба о Владимире Путине.
Выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве 11 сентября, финский лидер заявил, что Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине за четыре дня, приписав российскому лидеру слова экс-главы Объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли.
"Похоже, нашего нарцисса выбрали главой европейской коалиции войны. Ничего удивительного, ведь заговорщики всю жизнь его готовили. У него нет никаких моральных принципов, и он будет слепо подчиняться своим хозяевам", — заявил он.
Милли в первых числах февраля в 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа. Об этом сообщал Fox News со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.
