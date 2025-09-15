https://ria.ru/20250915/stavropole-2042112162.html

В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами

15.09.2025

В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами

Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил... РИА Новости, 15.09.2025

ставропольский край

владимир владимиров

НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Голосование в крае прошло спокойно, участие приняли около 640 тысяч человек. Земляки выбрали 572 депутата, из них 47 человек - участники и ветераны СВО. Мы продолжим создавать условия, чтобы наши защитники могли реализовать свои способности в мирном развитии региона", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что выборы депутатов представительных органов самоуправления прошли в 24 территориях Ставропольского края.

ставропольский край

2025

