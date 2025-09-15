https://ria.ru/20250915/stavropole-2042112162.html
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами - РИА Новости, 15.09.2025
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами
Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:33:00+03:00
2025-09-15T21:33:00+03:00
2025-09-15T21:33:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041986622_0:120:3078:1851_1920x0_80_0_0_5778ed33c032aa1abf4e28e8206a3f40.jpg
НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Голосование в крае прошло спокойно, участие приняли около 640 тысяч человек. Земляки выбрали 572 депутата, из них 47 человек - участники и ветераны СВО. Мы продолжим создавать условия, чтобы наши защитники могли реализовать свои способности в мирном развитии региона", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что выборы депутатов представительных органов самоуправления прошли в 24 территориях Ставропольского края.
https://ria.ru/20250915/peskov-2042012260.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041986622_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_2036e0593a330aa968de903ea89971e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, общество
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Общество
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами
Владимиров: 47 участников и ветеранов СВО стали депутатами в Ставропольском крае