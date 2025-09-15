Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/stavropole-2042112162.html
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами - РИА Новости, 15.09.2025
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами
Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:33:00+03:00
2025-09-15T21:33:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041986622_0:120:3078:1851_1920x0_80_0_0_5778ed33c032aa1abf4e28e8206a3f40.jpg
НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Голосование в крае прошло спокойно, участие приняли около 640 тысяч человек. Земляки выбрали 572 депутата, из них 47 человек - участники и ветераны СВО. Мы продолжим создавать условия, чтобы наши защитники могли реализовать свои способности в мирном развитии региона", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что выборы депутатов представительных органов самоуправления прошли в 24 территориях Ставропольского края.
https://ria.ru/20250915/peskov-2042012260.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041986622_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_2036e0593a330aa968de903ea89971e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, общество
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Общество
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами

Владимиров: 47 участников и ветеранов СВО стали депутатами в Ставропольском крае

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Голосование в крае прошло спокойно, участие приняли около 640 тысяч человек. Земляки выбрали 572 депутата, из них 47 человек - участники и ветераны СВО. Мы продолжим создавать условия, чтобы наши защитники могли реализовать свои способности в мирном развитии региона", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что выборы депутатов представительных органов самоуправления прошли в 24 территориях Ставропольского края.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Кремле оценили итоги выборов в России
Вчера, 12:47
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала