Колумнистку WP уволили после постов об отсутствии контроля за оружием в США

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Колумнистку газеты Washington Post Карен Аттиа уволили после ее постов об отсутствии должного контроля за оружием в США, а также сообщения с цитатой убитого консервативного активиста Чарли Кирка. Ранее телеканал CNN сообщал, что 10 сентября не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо. В тот же день на общественном мероприятии в штате Юта был убит активист Чарли Кирк. "В (соцсети – ред.) Bluesky после ужасных стрельб в Юте и Колорадо я осудила принятие в Америке политического насилия и раскритиковала… пустые призывы к "соболезнованиям и молитвам"… однако Post обвинила мои размеренные посты в Bluesky, заявив, что они "неприемлемы", - написала Аттиа на платформе Substack. Аттиа также подчеркнула, что не комментировала деятельность Кирка, опубликовав лишь одну из его цитат. Как пишет издание Hill, Аттиа проработала в Washington Post более 10 лет. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

