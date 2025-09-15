Рейтинг@Mail.ru
Колумнистку WP уволили после постов об отсутствии контроля за оружием в США - РИА Новости, 15.09.2025
23:10 15.09.2025
Колумнистку WP уволили после постов об отсутствии контроля за оружием в США
Колумнистку WP уволили после постов об отсутствии контроля за оружием в США
в мире
сша
колорадо
юта
чарли кирк
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
убийство американского политика чарли кирка
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Колумнистку газеты Washington Post Карен Аттиа уволили после ее постов об отсутствии должного контроля за оружием в США, а также сообщения с цитатой убитого консервативного активиста Чарли Кирка. Ранее телеканал CNN сообщал, что 10 сентября не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо. В тот же день на общественном мероприятии в штате Юта был убит активист Чарли Кирк. "В (соцсети – ред.) Bluesky после ужасных стрельб в Юте и Колорадо я осудила принятие в Америке политического насилия и раскритиковала… пустые призывы к "соболезнованиям и молитвам"… однако Post обвинила мои размеренные посты в Bluesky, заявив, что они "неприемлемы", - написала Аттиа на платформе Substack. Аттиа также подчеркнула, что не комментировала деятельность Кирка, опубликовав лишь одну из его цитат. Как пишет издание Hill, Аттиа проработала в Washington Post более 10 лет. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
сша
колорадо
юта
в мире, сша, колорадо, юта, чарли кирк, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Колорадо, Юта, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
© Depositphotos.com / modfosПолиция США
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Колумнистку газеты Washington Post Карен Аттиа уволили после ее постов об отсутствии должного контроля за оружием в США, а также сообщения с цитатой убитого консервативного активиста Чарли Кирка.
Ранее телеканал CNN сообщал, что 10 сентября не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо. В тот же день на общественном мероприятии в штате Юта был убит активист Чарли Кирк.
"В (соцсети – ред.) Bluesky после ужасных стрельб в Юте и Колорадо я осудила принятие в Америке политического насилия и раскритиковала… пустые призывы к "соболезнованиям и молитвам"… однако Post обвинила мои размеренные посты в Bluesky, заявив, что они "неприемлемы", - написала Аттиа на платформе Substack.
Аттиа также подчеркнула, что не комментировала деятельность Кирка, опубликовав лишь одну из его цитат.
Как пишет издание Hill, Аттиа проработала в Washington Post более 10 лет.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
В миреСШАКолорадоЮтаЧарли КиркДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
