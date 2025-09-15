Рейтинг@Mail.ru
Рубио призвал не выдавать визы одобряющим убийство Кирка - РИА Новости, 15.09.2025
20:28 15.09.2025
Рубио призвал не выдавать визы одобряющим убийство Кирка
2025-09-15T20:28:00+03:00
2025-09-15T20:28:00+03:00
в мире
сша
украина
марко рубио
чарли кирк
центральное разведывательное управление (цру)
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранцы, которые одобряют убийство консервативного активиста Чарли Кирка, не должны получать американские визы, а тем из них, кто уже находится в стране, такие визы следует аннулировать. "Мы не должны выдавать визы людям, которые приезжают в США и празднуют убийство, казнь, устранение политического деятеля. А если они уже здесь, их визы надо отзывать", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в понедельник. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
в мире, сша, украина, марко рубио, чарли кирк, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Марко Рубио, Чарли Кирк, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СNN: авиакомпании в США увольняют работников за посты об убийстве Кирка
Вчера, 11:02
 
В миреСШАУкраинаМарко РубиоЧарли КиркЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
