Рубио призвал не выдавать визы одобряющим убийство Кирка
Рубио призвал не выдавать визы одобряющим убийство Кирка
2025-09-15T20:28:00+03:00
2025-09-15T20:28:00+03:00
2025-09-15T20:28:00+03:00
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранцы, которые одобряют убийство консервативного активиста Чарли Кирка, не должны получать американские визы, а тем из них, кто уже находится в стране, такие визы следует аннулировать. "Мы не должны выдавать визы людям, которые приезжают в США и празднуют убийство, казнь, устранение политического деятеля. А если они уже здесь, их визы надо отзывать", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в понедельник. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
