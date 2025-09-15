https://ria.ru/20250915/ssha-2042106321.html

Рубио призвал не выдавать визы одобряющим убийство Кирка

Рубио призвал не выдавать визы одобряющим убийство Кирка - РИА Новости, 15.09.2025

Рубио призвал не выдавать визы одобряющим убийство Кирка

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранцы, которые одобряют убийство консервативного активиста Чарли Кирка, не должны получать американские визы, а... РИА Новости, 15.09.2025

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранцы, которые одобряют убийство консервативного активиста Чарли Кирка, не должны получать американские визы, а тем из них, кто уже находится в стране, такие визы следует аннулировать. "Мы не должны выдавать визы людям, которые приезжают в США и празднуют убийство, казнь, устранение политического деятеля. А если они уже здесь, их визы надо отзывать", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в понедельник. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

