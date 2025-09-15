https://ria.ru/20250915/ssha-2041957507.html

Политолог оценил вероятность новых случаев политического насилия в США

Политолог оценил вероятность новых случаев политического насилия в США - РИА Новости, 15.09.2025

Политолог оценил вероятность новых случаев политического насилия в США

Новые случаи политического насилия в США практически неизбежны, спецслужбы воспользуются ими для продвижения слежки за населением, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T08:54:00+03:00

2025-09-15T08:54:00+03:00

2025-09-15T08:54:00+03:00

в мире

сша

украина

америка

убийство американского политика чарли кирка

чарли кирк

дональд трамп

джон кеннеди (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e612c94ed76d0e687e418961b0d40426.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Новые случаи политического насилия в США практически неизбежны, спецслужбы воспользуются ими для продвижения слежки за населением, заявил РИА Новости американский геополитический аналитик Кристофер Хелали. "Мы наблюдаем социальную фрагментацию, социальный и культурный упадок, абсолютно ухудшившееся состояние в Соединенных Штатах. И конечно, вероятность нового политического насилия практически неизбежна", - считает собеседник агентства. Как отметил политолог, социальный раскол в США усиливается уже не первый год. При этом он напомнил о богатой истории политических убийств в Америке, включая президента Джона Кеннеди, его брата Роберта, Мартина Лютера Кинга и других политических фигур. По мнению Хелали, американские спецслужбы и глубинное государство не раз прибегали к разжиганию напряженности и политической нестабильности за рубежом. Сейчас же, считает он, эта стратегия применяется уже в самих США. "И вот что самое страшное: это будет использовано для дальнейшего продвижения программы слежки во имя национальной и внутренней безопасности и общественного порядка. Мы увидим ужесточение слежки, ограничение конституционных прав, культуру отмены… Это безусловно повлияет на политическую обстановку и, полагаю, окажет огромное воздействие, по крайней мере, на промежуточные выборы в конгресс в 2026 году, которые будут местами особенно напряженными", - заключил он. Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250915/sbory-2041941868.html

https://ria.ru/20250914/ssha-2041818955.html

сша

украина

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, америка, убийство американского политика чарли кирка, чарли кирк, дональд трамп, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру)