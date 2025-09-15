Политолог оценил вероятность новых случаев политического насилия в США
Хелали: новые случаи политического насилия в США практически неизбежны
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Rahmat Gul
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Новые случаи политического насилия в США практически неизбежны, спецслужбы воспользуются ими для продвижения слежки за населением, заявил РИА Новости американский геополитический аналитик Кристофер Хелали.
"Мы наблюдаем социальную фрагментацию, социальный и культурный упадок, абсолютно ухудшившееся состояние в Соединенных Штатах. И конечно, вероятность нового политического насилия практически неизбежна", - считает собеседник агентства.
Как отметил политолог, социальный раскол в США усиливается уже не первый год. При этом он напомнил о богатой истории политических убийств в Америке, включая президента Джона Кеннеди, его брата Роберта, Мартина Лютера Кинга и других политических фигур.
По мнению Хелали, американские спецслужбы и глубинное государство не раз прибегали к разжиганию напряженности и политической нестабильности за рубежом. Сейчас же, считает он, эта стратегия применяется уже в самих США.
"И вот что самое страшное: это будет использовано для дальнейшего продвижения программы слежки во имя национальной и внутренней безопасности и общественного порядка. Мы увидим ужесточение слежки, ограничение конституционных прав, культуру отмены… Это безусловно повлияет на политическую обстановку и, полагаю, окажет огромное воздействие, по крайней мере, на промежуточные выборы в конгресс в 2026 году, которые будут местами особенно напряженными", - заключил он.
Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.