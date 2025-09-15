https://ria.ru/20250915/ssha-2041949944.html

В США рассказали, в чем замысел Трампа в отношении России

В США рассказали, в чем замысел Трампа в отношении России - РИА Новости, 15.09.2025

В США рассказали, в чем замысел Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп хочет отложить введение "серьезных" антироссийских санкций, чтобы унизить Европейский союз, такое мнение высказал профессор... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отложить введение "серьезных" антироссийских санкций, чтобы унизить Европейский союз, такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Deep Dive."Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России. Он хочет этого, думая, что европейцы достаточно глупы, чтобы принять это (Унижение. — Прим. Ред.)", — сказал он.По словам эксперта, Трамп уверен в том, что мнение Европы не стоит учитывать в этом вопросе, что скорее всего приведет к еще более крупному расколу между Брюсселем и Вашингтоном."Трамп заставил эту ситуацию сложиться таким образом, что если европейцы не станут выполнять его требования, то дальше останутся не у дел", — пояснил профессор.По его мнению, ЕС вряд ли согласится на такие условия, учитывая, что Брюссель уже не ввел пошлины против Индии и Китая, как требовал Трамп.В прошлую субботу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.Кроме того, Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая, поскольку утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

