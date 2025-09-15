Сорос совершил многочисленные преступления против человечества, заявил Маск
Маск: миллиардер Сорос совершил многочисленные преступления против человечества
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжордж Сорос
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джордж Сорос. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что венгерско-американский финансист и миллиардер Джордж Сорос совершил многочисленные преступления против человечества.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование, предположительно, в отношении Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что данные организации представляют угрозу основам конституционного строя страны и безопасности государства.
Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов Национальной гвардии.
