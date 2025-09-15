https://ria.ru/20250915/sk-2042008978.html

СК: у генерала МВД Панова изъяли 21 миллион рублей

СК: у генерала МВД Панова изъяли 21 миллион рублей

СК: у генерала МВД Панова изъяли 21 миллион рублей

У экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимира Панова при обыске изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. У экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимира Панова при обыске изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на родственников, сообщили РИА Новости в СК РФ. Как отметили в ведомстве, ГВСУ СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ). "В ходе обысков в жилище Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи", - рассказали в СК РФ.

Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 млн руб, сообщили в СК. Следствием установлено, что в 2012 году государственным заказчиком с ООО "СК Ремстройторг" заключен контракт на сумму свыше 2,5 млрд рублей о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова. В 2012-2014 гг Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в сумме 37 млн рублей за общее покровительство при исполнении госконтракта. В ходе обысков в доме Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи. 2025-09-15T12:35 true PT0M28S

