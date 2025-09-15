https://ria.ru/20250915/sk-2041982699.html

СК раскрыл причину взрыва газа в доме в Ангарске

ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом доме в Ангарске стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в одной из квартир, сообщил журналистам руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников. В Ангарске в понедельник в 12-м микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. В Ангарске введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. "По предварительной версии следствия, причиной инцидента стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в одной из квартир жилого дома. В настоящее время имеются сведения о пяти пострадавших, в том числе одном погибшем", - сказал Ситников. Ранее сообщалось о троих пострадавших и одном погибшем. По данным СК, позднее за медпомощью обратился еще один человек. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. В настоящее время там находятся 22 человека.

