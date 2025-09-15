Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл причину взрыва газа в доме в Ангарске - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 15.09.2025 (обновлено: 14:23 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/sk-2041982699.html
СК раскрыл причину взрыва газа в доме в Ангарске
СК раскрыл причину взрыва газа в доме в Ангарске - РИА Новости, 15.09.2025
СК раскрыл причину взрыва газа в доме в Ангарске
Причиной взрыва газа в жилом доме в Ангарске стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в одной из квартир, сообщил журналистам руководитель СУСК РФ... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:00:00+03:00
2025-09-15T14:23:00+03:00
происшествия
ангарск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041959149_0:37:1199:711_1920x0_80_0_0_1963b9fba759de5ef09f9116e5eaf3ac.jpg
ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом доме в Ангарске стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в одной из квартир, сообщил журналистам руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников. В Ангарске в понедельник в 12-м микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. В Ангарске введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. "По предварительной версии следствия, причиной инцидента стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в одной из квартир жилого дома. В настоящее время имеются сведения о пяти пострадавших, в том числе одном погибшем", - сказал Ситников. Ранее сообщалось о троих пострадавших и одном погибшем. По данным СК, позднее за медпомощью обратился еще один человек. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. В настоящее время там находятся 22 человека.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
ангарск
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041959149_251:0:1199:711_1920x0_80_0_0_54c41712b7805745973d27e30cb6b6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ангарск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл причину взрыва газа в доме в Ангарске

СК: нарушение эксплуатации газового оборудования вызвало взрыв в доме в Ангарске

© РИА Новости / Telegram-канал мэра Ангарска Сергея Петрова | Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в Ангарске
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Telegram-канал мэра Ангарска Сергея Петрова
Перейти в медиабанк
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом доме в Ангарске стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в одной из квартир, сообщил журналистам руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников.
В Ангарске в понедельник в 12-м микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. В Ангарске введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
"По предварительной версии следствия, причиной инцидента стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в одной из квартир жилого дома. В настоящее время имеются сведения о пяти пострадавших, в том числе одном погибшем", - сказал Ситников.
Ранее сообщалось о троих пострадавших и одном погибшем. По данным СК, позднее за медпомощью обратился еще один человек.
Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. В настоящее время там находятся 22 человека.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
ПроисшествияАнгарскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала