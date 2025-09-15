https://ria.ru/20250915/shvetsiya-2042037980.html

Треть шведов недовольны нынешним правительством, показал опрос

Треть шведов недовольны нынешним правительством, показал опрос - РИА Новости, 15.09.2025

Треть шведов недовольны нынешним правительством, показал опрос

Около 30% шведов считают, что их жизненная ситуация ухудшилась при нынешнем коалиционном правительстве во главе с премьером Ульфом Кристерссоном, которое... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T15:29:00+03:00

2025-09-15T15:29:00+03:00

2025-09-15T15:29:00+03:00

в мире

швеция

ульф кристерссон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 30% шведов считают, что их жизненная ситуация ухудшилась при нынешнем коалиционном правительстве во главе с премьером Ульфом Кристерссоном, которое находится у власти уже три года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Sveriges Radio. "До выборов остался год, и почти каждый третий швед говорит, что его жизнь ухудшилась после трех лет правления правительства Тидё (коалиционного правительства - ред.)", - говорится в сообщении. Согласно результатам опроса, 31% респондентов ответили, что их жизнь стала хуже с момента проведения парламентских выборов 2022 года, 15% ответили, что улучшилась. Половина респондентов ответили, что их жизненная ситуация не изменилась за последние три года. Наиболее неудовлетворенной группой населения, согласно опросу, стали пожилые люди старше 65 лет и женщины. Среди молодых избирателей менее трети говорят, что за последние годы их жизнь изменилась в лучшую сторону, 17% считают, что в худшую. Следующие парламентские выборы пройдут в Швеции в сентябре 2026 года. Опрос проводился компанией Indikator Opinion с 18 августа по 8 сентября среди 4,9 тысячи человек старше 18 лет.

https://ria.ru/20250911/shvetsiya-2041241259.html

https://ria.ru/20250909/nato-2040651611.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, ульф кристерссон