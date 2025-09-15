https://ria.ru/20250915/shvetsiya-2042037980.html
Треть шведов недовольны нынешним правительством, показал опрос
15.09.2025
Треть шведов недовольны нынешним правительством, показал опрос
Около 30% шведов считают, что их жизненная ситуация ухудшилась при нынешнем коалиционном правительстве во главе с премьером Ульфом Кристерссоном
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 30% шведов считают, что их жизненная ситуация ухудшилась при нынешнем коалиционном правительстве во главе с премьером Ульфом Кристерссоном, которое находится у власти уже три года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Sveriges Radio. "До выборов остался год, и почти каждый третий швед говорит, что его жизнь ухудшилась после трех лет правления правительства Тидё (коалиционного правительства - ред.)", - говорится в сообщении. Согласно результатам опроса, 31% респондентов ответили, что их жизнь стала хуже с момента проведения парламентских выборов 2022 года, 15% ответили, что улучшилась. Половина респондентов ответили, что их жизненная ситуация не изменилась за последние три года. Наиболее неудовлетворенной группой населения, согласно опросу, стали пожилые люди старше 65 лет и женщины. Среди молодых избирателей менее трети говорят, что за последние годы их жизнь изменилась в лучшую сторону, 17% считают, что в худшую. Следующие парламентские выборы пройдут в Швеции в сентябре 2026 года. Опрос проводился компанией Indikator Opinion с 18 августа по 8 сентября среди 4,9 тысячи человек старше 18 лет.
Треть шведов недовольны нынешним правительством, показал опрос
Около 30% шведов считают, что при правительстве Кристерссона их жизнь ухудшилась
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 30% шведов считают, что их жизненная ситуация ухудшилась при нынешнем коалиционном правительстве во главе с премьером Ульфом Кристерссоном, которое находится у власти уже три года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Sveriges Radio.
"До выборов остался год, и почти каждый третий швед говорит, что его жизнь ухудшилась после трех лет правления правительства Тидё (коалиционного правительства - ред.)", - говорится в сообщении.
Согласно результатам опроса, 31% респондентов ответили, что их жизнь стала хуже с момента проведения парламентских выборов 2022 года, 15% ответили, что улучшилась. Половина респондентов ответили, что их жизненная ситуация не изменилась за последние три года. Наиболее неудовлетворенной группой населения, согласно опросу, стали пожилые люди старше 65 лет и женщины.
Среди молодых избирателей менее трети говорят, что за последние годы их жизнь изменилась в лучшую сторону, 17% считают, что в худшую.
Следующие парламентские выборы пройдут в Швеции
в сентябре 2026 года.
Опрос проводился компанией Indikator Opinion с 18 августа по 8 сентября среди 4,9 тысячи человек старше 18 лет.