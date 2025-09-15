Рейтинг@Mail.ru
Швеция увеличит расходы на оборону в 2026 году - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/shvetsija-2042036822.html
Швеция увеличит расходы на оборону в 2026 году
Швеция увеличит расходы на оборону в 2026 году - РИА Новости, 15.09.2025
Швеция увеличит расходы на оборону в 2026 году
Правительство Швеции увеличит расходы на оборону на 2,8 миллиарда долларов в 2026 году, траты на оборону составят 2,8% ВВП, заявил в понедельник премьер-министр РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:07:00+03:00
2025-09-15T15:07:00+03:00
в мире
швеция
ульф кристерссон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76041/99/760419931_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_9d21a65213808ed46b0f53fa996edb67.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство Швеции увеличит расходы на оборону на 2,8 миллиарда долларов в 2026 году, траты на оборону составят 2,8% ВВП, заявил в понедельник премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. "Мы делаем следующий большой шаг в укреплении шведской обороны. В предстоящем бюджете ассигнования на оборону увеличатся на 26,6 миллиарда крон (около 2,8 миллиарда долларов - ред.)", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства. Траты Швеции на оборону в 2026 году составят 2,8% ВВП. Кристерссон напомнил, что королевство намерено достичь цели НАТО в 3,5% ВВП уже к 2030 году. По словам премьера, таким образом с 2022 года оборонный бюджет Швеции увеличивается на 100 миллиардов шведских крон (около 10,7 миллиарда долларов). Кристерссон в апреле анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
https://ria.ru/20250903/britanija-2039420861.html
https://ria.ru/20250914/rada-2041833755.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76041/99/760419931_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_822e5d24bc26c8887ce9d67126ee9030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, ульф кристерссон, нато
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон, НАТО
Швеция увеличит расходы на оборону в 2026 году

Кристерссон: Швеция увеличит расходы на оборону на $2,8 млрд в 2026 году

© Flickr / flo_pШведский флаг
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Flickr / flo_p
Шведский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство Швеции увеличит расходы на оборону на 2,8 миллиарда долларов в 2026 году, траты на оборону составят 2,8% ВВП, заявил в понедельник премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Мы делаем следующий большой шаг в укреплении шведской обороны. В предстоящем бюджете ассигнования на оборону увеличатся на 26,6 миллиарда крон (около 2,8 миллиарда долларов - ред.)", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Британия обсуждает с Данией и Швецией поставки военных кораблей, пишут СМИ
3 сентября, 16:33
Траты Швеции на оборону в 2026 году составят 2,8% ВВП. Кристерссон напомнил, что королевство намерено достичь цели НАТО в 3,5% ВВП уже к 2030 году.
По словам премьера, таким образом с 2022 года оборонный бюджет Швеции увеличивается на 100 миллиардов шведских крон (около 10,7 миллиарда долларов).
Кристерссон в апреле анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Раде оценили расходы Украины на оборону
Вчера, 14:25
 
В миреШвецияУльф КристерссонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала