Швеция увеличит расходы на оборону в 2026 году

15.09.2025

Швеция увеличит расходы на оборону в 2026 году

Правительство Швеции увеличит расходы на оборону на 2,8 миллиарда долларов в 2026 году, траты на оборону составят 2,8% ВВП, заявил в понедельник премьер-министр

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство Швеции увеличит расходы на оборону на 2,8 миллиарда долларов в 2026 году, траты на оборону составят 2,8% ВВП, заявил в понедельник премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. "Мы делаем следующий большой шаг в укреплении шведской обороны. В предстоящем бюджете ассигнования на оборону увеличатся на 26,6 миллиарда крон (около 2,8 миллиарда долларов - ред.)", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства. Траты Швеции на оборону в 2026 году составят 2,8% ВВП. Кристерссон напомнил, что королевство намерено достичь цели НАТО в 3,5% ВВП уже к 2030 году. По словам премьера, таким образом с 2022 года оборонный бюджет Швеции увеличивается на 100 миллиардов шведских крон (около 10,7 миллиарда долларов). Кристерссон в апреле анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.

