Суд оштрафовал Божену Рынску за унижающие высказывания
17:30 15.09.2025
Суд оштрафовал Божену Рынску за унижающие высказывания
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Божену Рынску за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения, сообщает прокуратура Москвы. Установлено, что Божена Малашенко (ранее Рынска) в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в сети интернет, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения. "В отношении Малашенко возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Божена Рынска. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Божену Рынску за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения, сообщает прокуратура Москвы.
Установлено, что Божена Малашенко (ранее Рынска) в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в сети интернет, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
"В отношении Малашенко возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
