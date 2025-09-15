https://ria.ru/20250915/shtraf-2042075919.html

Суд оштрафовал Божену Рынску за унижающие высказывания

Суд оштрафовал Божену Рынску за унижающие высказывания - РИА Новости, 15.09.2025

Суд оштрафовал Божену Рынску за унижающие высказывания

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Божену Рынску за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:30:00+03:00

2025-09-15T17:30:00+03:00

2025-09-15T17:30:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148464/74/1484647458_0:0:2249:1265_1920x0_80_0_0_886af471bfcb27ee1b569eb543a0725f.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Божену Рынску за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения, сообщает прокуратура Москвы. Установлено, что Божена Малашенко (ранее Рынска) в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в сети интернет, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения. "В отношении Малашенко возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

https://ria.ru/20250325/rynska-2007264072.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия