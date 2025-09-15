https://ria.ru/20250915/shtraf-2042075919.html
Суд оштрафовал Божену Рынску за унижающие высказывания
Суд оштрафовал Божену Рынску за унижающие высказывания
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Божену Рынску за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения, сообщает прокуратура Москвы. Установлено, что Божена Малашенко (ранее Рынска) в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в сети интернет, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения. "В отношении Малашенко возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
