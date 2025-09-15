https://ria.ru/20250915/shtraf-2042040542.html

Ошибки при контроле ОСАГО через камеры будут исключены, заявил глава НСИС

2025-09-15T15:38:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рассылка водителям необоснованных штрафов в рамках системы контроля наличия полисов ОСАГО через видеокамеры будет исключена, заявил РИА Новости генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. Согласно поручению президента РФ, автоматические проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер фото- и видеофиксации должны быть запущены в России к 1 ноября 2025 года. Галушин рассказал, как будет реализована эта система на практике. "Транспортное средство попадает в поле зрения дорожной камеры, оно фотографируется, фотографируется весь поток машин, это происходит многократно. Информационная система ГИБДД взаимодействует с информационной системой страхования, оператором которой выступает НСИС, потом сопоставляется номер транспортного средства на фотографии с наличием договора ОСАГО в системе в отношении транспортного средства с таким номером", - объяснил он. "При наличии договора ОСАГО фотографии удаляются. При отсутствии договора страхования будет происходить запрос в информационную систему страхования на следующий день, чтобы исключить ошибку с необоснованным наложением штрафа. При этом проверка по базе НСИС будет проводиться неоднократно", - подчеркнул глава НСИС. Введение автоматической проверки наличия полисов ОСАГО у автовладельцев с использованием камер фото- и видеофиксации обсуждается уже давно, а в практическую плоскость идея перешла после того, как ее поддержал президент РФ Владимир Путин. Страховщики полагают, что технических препятствия для введения контроля наличия ОСАГО через камеры нет уже сейчас. Российский союз автостраховщиков (РСА) планировал запустить такой эксперимент с 1 марта текущего года, однако позже из-за возникших сложностей его отложили.

