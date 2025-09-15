Рейтинг@Mail.ru
Воздушный шар приземлился возле жилых домов в Дмитрове - РИА Новости, 15.09.2025
12:26 15.09.2025 (обновлено: 12:45 15.09.2025)
Воздушный шар приземлился возле жилых домов в Дмитрове
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушный шар незапланированно приземлился возле школы и жилых домов в подмосковном Дмитрове, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Инцидент с воздушным шаром произошел накануне возле школы и жилых домов в Дмитрове", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что вынужденная посадка прошла без пострадавших. Причина инцидента уточняется.Позднее собеседник агентства добавил, что на борту воздушного шара находились пять человек, включая пилота.
Воздушный шар приземлился возле жилых домов в Дмитрове

© Фото : соцсетиВоздушный шар возле жилых домов в подмосковном Дмитрове
Воздушный шар возле жилых домов в подмосковном Дмитрове
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушный шар незапланированно приземлился возле школы и жилых домов в подмосковном Дмитрове, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Инцидент с воздушным шаром произошел накануне возле школы и жилых домов в Дмитрове", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что вынужденная посадка прошла без пострадавших. Причина инцидента уточняется.
Позднее собеседник агентства добавил, что на борту воздушного шара находились пять человек, включая пилота.
