Воздушный шар приземлился возле жилых домов в Дмитрове

2025-09-15T12:26:00+03:00

2025-09-15T12:26:00+03:00

2025-09-15T12:45:00+03:00

происшествия

дмитров

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушный шар незапланированно приземлился возле школы и жилых домов в подмосковном Дмитрове, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Инцидент с воздушным шаром произошел накануне возле школы и жилых домов в Дмитрове", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что вынужденная посадка прошла без пострадавших. Причина инцидента уточняется.Позднее собеседник агентства добавил, что на борту воздушного шара находились пять человек, включая пилота.

