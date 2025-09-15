Рейтинг@Mail.ru
В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 15.09.2025 (обновлено: 16:33 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/semya-2042044636.html
В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей
В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей - РИА Новости, 15.09.2025
В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей
Почти двести тысяч семей поучаствуют во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:36:00+03:00
2025-09-15T16:33:00+03:00
россия
семья
общество
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_260a9f9e0f4e8ec0922620981ceaaece.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Почти двести тысяч семей поучаствуют во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное", сообщили в пресс-службе проекта.По ее данным, регистрация на участие в мероприятии завершилась."За три с половиной месяца заявки подали 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах", — говорится в публикации.Победители получат 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — путешествия по России.Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, конкурс внесет вклад в сохранение культурного кода страны, напомнит о важности корней и о роли семьи в воспитании детей. Он стал частью нацпроекта "Семья"."Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения", — процитировала ее пресс-служба конкурса. Конкурс пройдет в два этапа. Первый — дистанционный — завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. Затем полуфиналисты представят свои регионы в окружных полуфиналах. Финал состоится летом 2026-го — в День семьи, любви и верности. Старт второму сезону конкурса дал в конце мая президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей".
https://ria.ru/20250911/putin-2041163379.html
https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html
https://ria.ru/20250912/putin-2041560768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_aa2d8f6c6003366c0bcfa4e03400f012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, семья, общество, татьяна голикова, владимир путин
Россия, Семья, Общество, Татьяна Голикова, Владимир Путин
В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей

Во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" примут участие 700 тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСемья на отдыхе
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Семья на отдыхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Почти двести тысяч семей поучаствуют во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное", сообщили в пресс-службе проекта.
По ее данным, регистрация на участие в мероприятии завершилась.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Путин назвал улучшение демографии в России приоритетной задачей
11 сентября, 12:24
"За три с половиной месяца заявки подали 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах", — говорится в публикации.
Победители получат 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — путешествия по России.
Путин: Нет в жизни большего счастья, чем дети - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем
16 июля, 18:45
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, конкурс внесет вклад в сохранение культурного кода страны, напомнит о важности корней и о роли семьи в воспитании детей. Он стал частью нацпроекта "Семья".
«
"Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения", — процитировала ее пресс-служба конкурса.
Конкурс пройдет в два этапа. Первый — дистанционный — завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. Затем полуфиналисты представят свои регионы в окружных полуфиналах. Финал состоится летом 2026-го — в День семьи, любви и верности.
Старт второму сезону конкурса дал в конце мая президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей".
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин рассказал о поддержке семей с детьми
12 сентября, 20:54
 
РоссияСемьяОбществоТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала