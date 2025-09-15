https://ria.ru/20250915/semya-2042044636.html

В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей

В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей - РИА Новости, 15.09.2025

В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей

Почти двести тысяч семей поучаствуют во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Почти двести тысяч семей поучаствуют во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное", сообщили в пресс-службе проекта.По ее данным, регистрация на участие в мероприятии завершилась."За три с половиной месяца заявки подали 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах", — говорится в публикации.Победители получат 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — путешествия по России.Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, конкурс внесет вклад в сохранение культурного кода страны, напомнит о важности корней и о роли семьи в воспитании детей. Он стал частью нацпроекта "Семья"."Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения", — процитировала ее пресс-служба конкурса. Конкурс пройдет в два этапа. Первый — дистанционный — завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. Затем полуфиналисты представят свои регионы в окружных полуфиналах. Финал состоится летом 2026-го — в День семьи, любви и верности. Старт второму сезону конкурса дал в конце мая президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей".

