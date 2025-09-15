В конкурсе "Это у нас семейное" примут участие почти 200 тысяч семей
Во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" примут участие 700 тысяч человек
Семья на отдыхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Почти двести тысяч семей поучаствуют во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное", сообщили в пресс-службе проекта.
По ее данным, регистрация на участие в мероприятии завершилась.
Путин назвал улучшение демографии в России приоритетной задачей
11 сентября, 12:24
"За три с половиной месяца заявки подали 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах", — говорится в публикации.
Победители получат 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — путешествия по России.
Путин рассказал, что считает самым большим счастьем
16 июля, 18:45
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, конкурс внесет вклад в сохранение культурного кода страны, напомнит о важности корней и о роли семьи в воспитании детей. Он стал частью нацпроекта "Семья".
«
"Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения", — процитировала ее пресс-служба конкурса.
Конкурс пройдет в два этапа. Первый — дистанционный — завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. Затем полуфиналисты представят свои регионы в окружных полуфиналах. Финал состоится летом 2026-го — в День семьи, любви и верности.
Старт второму сезону конкурса дал в конце мая президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей".
Путин рассказал о поддержке семей с детьми
12 сентября, 20:54