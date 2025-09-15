https://ria.ru/20250915/schit-2042051919.html

Попова рассказала Путину о реализации проекта "Санитарный щит"

Попова рассказала Путину о реализации проекта "Санитарный щит"

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Федеральный проект "Санитарный щит" реализован до половины, доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства в понедельник по видеосвязи принимает участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. В начале мероприятия Попова рассказала президенту о реализации проекта "Санитарный щит". "Санитарный щит мы преодолели, скажем так, реализовали до половины. У нас впереди еще четыре года, и вот о первых итогах, подведенных за четыре года, я хотела бы сказать", - сообщила Попова. В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки. "Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер.

