15.09.2025
Наука
 
16:07 15.09.2025
Попова рассказала Путину о реализации проекта "Санитарный щит"
Попова рассказала Путину о реализации проекта "Санитарный щит" - РИА Новости, 15.09.2025
Попова рассказала Путину о реализации проекта "Санитарный щит"
Федеральный проект "Санитарный щит" реализован до половины, доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Федеральный проект "Санитарный щит" реализован до половины, доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства в понедельник по видеосвязи принимает участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. В начале мероприятия Попова рассказала президенту о реализации проекта "Санитарный щит". "Санитарный щит мы преодолели, скажем так, реализовали до половины. У нас впереди еще четыре года, и вот о первых итогах, подведенных за четыре года, я хотела бы сказать", - сообщила Попова. В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки. "Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер.
Попова рассказала Путину о реализации проекта "Санитарный щит"

Попова: «Санитарный щит» реализован до половины

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Федеральный проект "Санитарный щит" реализован до половины, доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства в понедельник по видеосвязи принимает участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. В начале мероприятия Попова рассказала президенту о реализации проекта "Санитарный щит".
"Санитарный щит мы преодолели, скажем так, реализовали до половины. У нас впереди еще четыре года, и вот о первых итогах, подведенных за четыре года, я хотела бы сказать", - сообщила Попова.
В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки.
"Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер.
Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, заявила Попова
