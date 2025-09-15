https://ria.ru/20250915/schet-2041930137.html

Финансист научила, как вернуть деньги, если банк тянет с закрытием счета

Финансист научила, как вернуть деньги, если банк тянет с закрытием счета - РИА Новости, 15.09.2025

Финансист научила, как вернуть деньги, если банк тянет с закрытием счета

У банков есть несколько причин для затягивания с закрытием счета. Как поторопить их и вернуть свои деньги, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T02:17:00+03:00

2025-09-15T02:17:00+03:00

2025-09-15T02:17:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773160507_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_b895419b1354fa70c235fe4399d46881.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. У банков есть несколько причин для затягивания с закрытием счета. Как поторопить их и вернуть свои деньги, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.В качестве причин такого поведения банков она назвала желание удержать клиента, технические и бюрократические сложности, медлительность или неопытность сотрудников, а также негласное желание "наказать" клиента за уход. Иногда у самого клиента нет нужных подписей или средства заморожены.Способы ускорить процесс есть, считает Асон. Нужно подать заявление и проследить, чтобы на вашем экземпляре была отметка о принятии. Затем в случае проволочек требовать письменный отчет о причинах. Важно своевременно убрать причины, которые зависят от вас, например, погасить долги и закрыть привязанные к счету продукты.“Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную. Для банков это самый действенный стимул, так как ЦБ серьезно штрафует за нарушения прав потребителей”, — констатирует она.

https://ria.ru/20250914/rubl-2041759091.html

https://ria.ru/20250912/vklady-2041336995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия