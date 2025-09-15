Финансист научила, как вернуть деньги, если банк тянет с закрытием счета
Финансист Асон посоветовала жаловаться в ЦБ, если банк тянет с закрытием счета
Семейная пара в офисе банка. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. У банков есть несколько причин для затягивания с закрытием счета. Как поторопить их и вернуть свои деньги, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.
В качестве причин такого поведения банков она назвала желание удержать клиента, технические и бюрократические сложности, медлительность или неопытность сотрудников, а также негласное желание "наказать" клиента за уход. Иногда у самого клиента нет нужных подписей или средства заморожены.
Способы ускорить процесс есть, считает Асон. Нужно подать заявление и проследить, чтобы на вашем экземпляре была отметка о принятии. Затем в случае проволочек требовать письменный отчет о причинах. Важно своевременно убрать причины, которые зависят от вас, например, погасить долги и закрыть привязанные к счету продукты.
“Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную. Для банков это самый действенный стимул, так как ЦБ серьезно штрафует за нарушения прав потребителей”, — констатирует она.
