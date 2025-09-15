Рейтинг@Mail.ru
В Щербинке ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 15.09.2025
21:27 15.09.2025 (обновлено: 21:28 15.09.2025)
В Щербинке ликвидировали пожар на складе
В Щербинке ликвидировали пожар на складе
происшествия
новая москва
щербинка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где загорелась кровля неэксплуатируемого склада, полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили о возгорании кровли неэксплуатируемого склада в Щерибнке. Позднее пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. "Пожар в Новой Москве полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
новая москва
щербинка
россия
происшествия, новая москва, щербинка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Щербинка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где загорелась кровля неэксплуатируемого склада, полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили о возгорании кровли неэксплуатируемого склада в Щерибнке. Позднее пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.
"Пожар в Новой Москве полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
