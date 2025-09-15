https://ria.ru/20250915/scherbinka-2042112010.html

В Щербинке ликвидировали пожар на складе

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где загорелась кровля неэксплуатируемого склада, полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили о возгорании кровли неэксплуатируемого склада в Щерибнке. Позднее пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. "Пожар в Новой Москве полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

