https://ria.ru/20250915/scherbinka-2042112010.html
В Щербинке ликвидировали пожар на складе
В Щербинке ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 15.09.2025
В Щербинке ликвидировали пожар на складе
Пожар в Щербинке в Новой Москве, где загорелась кровля неэксплуатируемого склада, полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:27:00+03:00
2025-09-15T21:27:00+03:00
2025-09-15T21:28:00+03:00
происшествия
новая москва
щербинка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где загорелась кровля неэксплуатируемого склада, полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили о возгорании кровли неэксплуатируемого склада в Щерибнке. Позднее пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. "Пожар в Новой Москве полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250915/pozhar-2042106794.html
новая москва
щербинка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, щербинка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Щербинка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Щербинке ликвидировали пожар на складе
В Щербинке в Новой Москве потушили пожар на складе