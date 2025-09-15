Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве загорелась кровля склада - РИА Новости, 15.09.2025
20:40 15.09.2025
В Новой Москве загорелась кровля склада
Пожарные тушат возгорание кровли неэксплуатируемого склада в Щербинке в Новой Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание кровли неэксплуатируемого склада в Щербинке в Новой Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в районе Щербинка, квартал № 42. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные расчеты приступили к тушению. В ликвидации задействовано 30 человек и семь единиц техники.
происшествия, щербинка, россия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Щербинка, Россия, Новая Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание кровли неэксплуатируемого склада в Щербинке в Новой Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в районе Щербинка, квартал № 42. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные расчеты приступили к тушению. В ликвидации задействовано 30 человек и семь единиц техники.
