В Новой Москве загорелась кровля склада

В Новой Москве загорелась кровля склада - РИА Новости, 15.09.2025

В Новой Москве загорелась кровля склада

Пожарные тушат возгорание кровли неэксплуатируемого склада в Щербинке в Новой Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание кровли неэксплуатируемого склада в Щербинке в Новой Москве, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в районе Щербинка, квартал № 42. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные расчеты приступили к тушению. В ликвидации задействовано 30 человек и семь единиц техники.

