Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/sbu-2041944484.html
СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области
СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области - РИА Новости, 15.09.2025
СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю, которого украинский суд заочно приговорил к восьми годам лишения... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T05:05:00+03:00
2025-09-15T05:05:00+03:00
украина
россия
бердянск
игорь руденя
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705427_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_583619a2e3d508c8e618fb69a2c1dd16.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю, которого украинский суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за помощь Бердянску, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее суд на Украине признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы. Как следует из материалов, Руденя по меньшей мере с 16 августа 2022 года по 3 мая 2024 года оказывал поддержку Вооруженным силам России и передавал гуманитарную помощь жителям Бердянска Запорожской области. "Согласно постановлению старшего следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Тернопольской области,... подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 УК Украины, был объявлен в розыск", - говорится в документе. Отмечается, что Руденю вызывали в суд на Украине, повестки публиковались в местной газете, а также на сайте суда. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250914/sbu-2041806881.html
украина
россия
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705427_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_fc1a01b9afdedf1af5509d0266da08e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, бердянск, игорь руденя, служба безопасности украины
Украина, Россия, Бердянск, Игорь Руденя, Служба безопасности Украины
СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области

СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области Руденю

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Игорь Руденя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю, которого украинский суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за помощь Бердянску, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд на Украине признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы.
Как следует из материалов, Руденя по меньшей мере с 16 августа 2022 года по 3 мая 2024 года оказывал поддержку Вооруженным силам России и передавал гуманитарную помощь жителям Бердянска Запорожской области.
"Согласно постановлению старшего следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Тернопольской области,... подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 УК Украины, был объявлен в розыск", - говорится в документе. Отмечается, что Руденю вызывали в суд на Украине, повестки публиковались в местной газете, а также на сайте суда.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
СБУ объявила в розыск Николая Валуева
Вчера, 11:22
 
УкраинаРоссияБердянскИгорь РуденяСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала