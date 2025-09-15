СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области
СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области Руденю
Игорь Руденя. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю, которого украинский суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за помощь Бердянску, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд на Украине признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы.
Как следует из материалов, Руденя по меньшей мере с 16 августа 2022 года по 3 мая 2024 года оказывал поддержку Вооруженным силам России и передавал гуманитарную помощь жителям Бердянска Запорожской области.
"Согласно постановлению старшего следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Тернопольской области,... подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 УК Украины, был объявлен в розыск", - говорится в документе. Отмечается, что Руденю вызывали в суд на Украине, повестки публиковались в местной газете, а также на сайте суда.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
