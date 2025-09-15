https://ria.ru/20250915/sbu-2041944484.html

СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области

2025-09-15T05:05:00+03:00

украина

россия

бердянск

игорь руденя

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705427_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_583619a2e3d508c8e618fb69a2c1dd16.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю, которого украинский суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за помощь Бердянску, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее суд на Украине признал Руденю виновным в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", и заочно назначил ему восемь лет лишения свободы. Как следует из материалов, Руденя по меньшей мере с 16 августа 2022 года по 3 мая 2024 года оказывал поддержку Вооруженным силам России и передавал гуманитарную помощь жителям Бердянска Запорожской области. "Согласно постановлению старшего следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Тернопольской области,... подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 УК Украины, был объявлен в розыск", - говорится в документе. Отмечается, что Руденю вызывали в суд на Украине, повестки публиковались в местной газете, а также на сайте суда. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

украина

россия

бердянск

2025

украина, россия, бердянск, игорь руденя, служба безопасности украины