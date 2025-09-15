https://ria.ru/20250915/sboy-2041953054.html
У Starlink произошел сбой по всему миру
У Starlink произошел сбой по всему миру - РИА Новости, 15.09.2025
У Starlink произошел сбой по всему миру
Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений составляет около 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений составляет около 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сервиса, утром понедельника число обращений о перебоях в работе Starlink достигло почти 50 тысяч. Обращения зафиксированы в том числе на Украине.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
