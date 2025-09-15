Рейтинг@Mail.ru
У Starlink произошел сбой по всему миру
07:53 15.09.2025 (обновлено: 07:55 15.09.2025)
У Starlink произошел сбой по всему миру
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений составляет около 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сервиса, утром понедельника число обращений о перебоях в работе Starlink достигло почти 50 тысяч. Обращения зафиксированы в том числе на Украине.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений составляет около 50 тысяч, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, утром понедельника число обращений о перебоях в работе Starlink достигло почти 50 тысяч. Обращения зафиксированы в том числе на Украине.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Три европейские компании хотят создать конкурента Starlink, пишет Reuters
