В США собрали более шести миллионов долларов в память о Кирке, пишут СМИ

В США собрали более шести миллионов долларов в память о Кирке, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2025

В США собрали более шести миллионов долларов в память о Кирке, пишут СМИ

Более 6 миллионов долларов собрали в США в память об убитом консервативном активисте Чарли Кирке, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 15.09.2025

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Более 6 миллионов долларов собрали в США в память об убитом консервативном активисте Чарли Кирке, сообщает издание Newsweek. "Более 6 миллионов долларов было cобрано на чествование консервативного активиста Чарли Кирка и поддержку его семьи после того, как 31-летний мужчина был убит", - пишет журнал. Большая часть средств, около 4,6 миллиона долларов, была собрана консервативным американским журналистом Такером Карлсоном и его брендом никотиновых паучей ALP, отмечает издание. Сбор средств, запущенный основанной Кирком НКО "Turning Point", привлек более 1,2 миллиона долларов по состоянию на 14 сентября, в то время как более маленькие кампании собрали остальную часть средств. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что церемония памяти убитого консервативного активиста Чарли Кирка началась в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. На мероприятии выступили спикер Палаты представителей Майк Джонсон, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и другие. При этом прощание с Кирком пройдет 21 сентября на стадионе команды "Аризона Кардиналс" в штате Аризона, заявила ранее Turning Point USA. Президент США Дональд Трамп обещал на нем присутствовать. Сторонник Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

