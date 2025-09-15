Рейтинг@Mail.ru
15.09.2025
03:57 15.09.2025
В США собрали более шести миллионов долларов в память о Кирке, пишут СМИ
в мире
сша
вашингтон (штат)
аризона
чарли кирк
дональд трамп
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Более 6 миллионов долларов собрали в США в память об убитом консервативном активисте Чарли Кирке, сообщает издание Newsweek. "Более 6 миллионов долларов было cобрано на чествование консервативного активиста Чарли Кирка и поддержку его семьи после того, как 31-летний мужчина был убит", - пишет журнал. Большая часть средств, около 4,6 миллиона долларов, была собрана консервативным американским журналистом Такером Карлсоном и его брендом никотиновых паучей ALP, отмечает издание. Сбор средств, запущенный основанной Кирком НКО "Turning Point", привлек более 1,2 миллиона долларов по состоянию на 14 сентября, в то время как более маленькие кампании собрали остальную часть средств. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что церемония памяти убитого консервативного активиста Чарли Кирка началась в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. На мероприятии выступили спикер Палаты представителей Майк Джонсон, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и другие. При этом прощание с Кирком пройдет 21 сентября на стадионе команды "Аризона Кардиналс" в штате Аризона, заявила ранее Turning Point USA. Президент США Дональд Трамп обещал на нем присутствовать. Сторонник Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
сша
вашингтон (штат)
аризона
© РИА НовостиЦеремония памяти с Чарли Кирка в Вашингтоне
Церемония памяти с Чарли Кирка в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Более 6 миллионов долларов собрали в США в память об убитом консервативном активисте Чарли Кирке, сообщает издание Newsweek.
"Более 6 миллионов долларов было cобрано на чествование консервативного активиста Чарли Кирка и поддержку его семьи после того, как 31-летний мужчина был убит", - пишет журнал.
Большая часть средств, около 4,6 миллиона долларов, была собрана консервативным американским журналистом Такером Карлсоном и его брендом никотиновых паучей ALP, отмечает издание.
Сбор средств, запущенный основанной Кирком НКО "Turning Point", привлек более 1,2 миллиона долларов по состоянию на 14 сентября, в то время как более маленькие кампании собрали остальную часть средств.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что церемония памяти убитого консервативного активиста Чарли Кирка началась в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. На мероприятии выступили спикер Палаты представителей Майк Джонсон, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и другие.
При этом прощание с Кирком пройдет 21 сентября на стадионе команды "Аризона Кардиналс" в штате Аризона, заявила ранее Turning Point USA. Президент США Дональд Трамп обещал на нем присутствовать.
Сторонник Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
