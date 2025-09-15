https://ria.ru/20250915/sapery-2042075618.html

Саперы приехали к зданию "Новатэка" из-за подозрительной посылки

2025-09-15T17:30:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Саперы из-за подозрительной посылки приехали к зданию "Новатэка" на Ленинском проспекте в Москве, в ней оказался радиоприемник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В понедельник у здания "Новатэка" (Ленинский проспект, дом 90) были замечены саперы и другие представители правоохранительных органов. Вызов поступил из-за неизвестной посылки, которую передали работнику организации, пояснил собеседник агентства. Из-за этого на место были вызваны сапёры с полицейскими. В ходе проверки установили, что посылка не представляет опасности, а внутри нее был некий радиоприемник.

происшествия, москва, новатэк