Саперы приехали к зданию "Новатэка" из-за подозрительной посылки - РИА Новости, 15.09.2025
17:30 15.09.2025
Саперы приехали к зданию "Новатэка" из-за подозрительной посылки
2025-09-15T17:30:00+03:00
2025-09-15T17:30:00+03:00
происшествия
москва
новатэк
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Саперы из-за подозрительной посылки приехали к зданию "Новатэка" на Ленинском проспекте в Москве, в ней оказался радиоприемник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В понедельник у здания "Новатэка" (Ленинский проспект, дом 90) были замечены саперы и другие представители правоохранительных органов. Вызов поступил из-за неизвестной посылки, которую передали работнику организации, пояснил собеседник агентства. Из-за этого на место были вызваны сапёры с полицейскими. В ходе проверки установили, что посылка не представляет опасности, а внутри нее был некий радиоприемник.
москва
происшествия, москва, новатэк
Происшествия, Москва, Новатэк
Сапер. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Саперы из-за подозрительной посылки приехали к зданию "Новатэка" на Ленинском проспекте в Москве, в ней оказался радиоприемник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В понедельник у здания "Новатэка" (Ленинский проспект, дом 90) были замечены саперы и другие представители правоохранительных органов.
Вызов поступил из-за неизвестной посылки, которую передали работнику организации, пояснил собеседник агентства.
Из-за этого на место были вызваны сапёры с полицейскими. В ходе проверки установили, что посылка не представляет опасности, а внутри нее был некий радиоприемник.
ПроисшествияМоскваНоватэк
 
 
