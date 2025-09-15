Эксперт рассказал, почему Трамп откладывает введение санкций против России
Политолог Сокольщик заявил о попытках Трампа занять энергорынок Европы
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вопреки желаниям европейских лидеров пока не усиливает санкции против России, надеясь на продвижение украинского урегулирования, но при этом подталкивает страны Европы к отказу от российских энергоресурсов в интересах Соединенных Штатов, высказал мнение в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Пока Трамп не усиливает санкции, возможно, надеясь на прогресс по украинскому урегулированию и на более конструктивные отношения с Россией. С другой стороны, европейцы не готовы снижать накал антироссийской борьбы. Это несколько идет вразрез с устремлениями Трампа, потому что запал европейцев не способствует уступкам со стороны Украины. Они постоянно говорят, что надо усиливать давление. Трамп отвечает: "Хотите усиления - для начала полностью откажитесь от российских углеводородов: нефти, сжиженного природного газа … Если откажетесь, пожалуйста, покупайте американские, и будем усиливать давление на Россию", - считает Лев Сокольщик.
С его точки зрения, нынешний американский президент действует в рамках логики бизнеса, стремясь взять под контроль энергетический рынок Европы и извлечь из этого максимальную выгоду для США.
"В целом Соединенные Штаты были заинтересованы в разрыве энергетических связей между Советским Союзом, а потом Россией и Европой на протяжении десятилетий. Сейчас, в контексте украинского кризиса, Америке почти на 100% удалось реализовать сценарий разрыва этого энергетического сотрудничества и переориентации этого во многом на США", - добавил собеседник агентства.
При этом он отметил, что ключевым регионом для Вашингтона все равно выступает Тихоокеанская Азия - арена конкуренции с Китаем, главным стратегическим соперником, а европейские вопросы, в том числе Украина, занимают второстепенные позиции.
"Украина – это проблема, которую надо сбросить на европейцев, чтобы те за нее платили, попали в еще большую зависимость от США в энергетическом плане, чтобы Европа оказалась донором финансовых, технологических, промышленных ресурсов для Соединенных Штатов, а они переориентировались преимущественно на Азиатско-Тихоокеанский регион", - объяснил эксперт.