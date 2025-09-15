Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России
02:18 15.09.2025 (обновлено: 09:13 15.09.2025)
Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России
Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России - РИА Новости, 15.09.2025
Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России
Cанкции европейских стран против России недостаточно жесткие, так как ЕС продолжает закупать у Москвы энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.09.2025
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Cанкции европейских стран против России недостаточно жесткие, так как ЕС продолжает закупать у Москвы энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп."Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я", — сказал глава Белого дома.Политик также выразил мнение, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить". Он допустил, что в случае трехстороннего саммита, который может состояться "относительно скоро", диалог между ними придется вести ему самому.При этом сам Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Глава киевского режима отказался от этого предложения, противоречиво заявив, что готов к переговорам "в любом формате".
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз

Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Cанкции европейских стран против России недостаточно жесткие, так как ЕС продолжает закупать у Москвы энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я", — сказал глава Белого дома.
В США рассказали, в чем замысел Трампа в отношении России
06:56

В субботу Трамп сообщил о готовности применить серьезные ограничения в отношении Москвы, если все страны — члены НАТО откажутся от российской нефти. Также он призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Президент США утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

Политик также выразил мнение, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить". Он допустил, что в случае трехстороннего саммита, который может состояться "относительно скоро", диалог между ними придется вести ему самому.
При этом сам Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Глава киевского режима отказался от этого предложения, противоречиво заявив, что готов к переговорам "в любом формате".
СМИ раскрыли, в какое положение Трамп поставил НАТО из-за России
Вчера, 10:48
 
