Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Cанкции европейских стран против России недостаточно жесткие, так как ЕС продолжает закупать у Москвы энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп."Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я", — сказал глава Белого дома.Политик также выразил мнение, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить". Он допустил, что в случае трехстороннего саммита, который может состояться "относительно скоро", диалог между ними придется вести ему самому.При этом сам Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Глава киевского режима отказался от этого предложения, противоречиво заявив, что готов к переговорам "в любом формате".

