Трамп назвал санкции ЕС против России неэффективными - РИА Новости, 15.09.2025
01:49 15.09.2025 (обновлено: 08:45 15.09.2025)
Трамп назвал санкции ЕС против России неэффективными
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы.
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы."Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я", - заявил он журналистам, говоря о санкциях против РФ.Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
россия, в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, нато
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы.
"Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я", - заявил он журналистам, говоря о санкциях против РФ.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
Трамп считает, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга
Трамп считает, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга
РоссияВ миреСШАДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
