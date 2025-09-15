https://ria.ru/20250915/sanktsii-2041935407.html
Трамп назвал санкции ЕС против России неэффективными
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы. РИА Новости, 15.09.2025
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы."Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я", - заявил он журналистам, говоря о санкциях против РФ.Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
