Вылет рейса из Тюмени в Сочи задержали более чем на 13 часов

2025-09-15T17:43:00+03:00

тюмень

сочи

аэрофлот

происшествия

россия

ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Вылет совместного рейса компаний "Россия" и "Аэрофлот" из Тюмени в Сочи задерживается более чем на 13 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино". Совместный рейс Тюмень-Сочи номер FV 6126 авиакомпании "Россия" и номер SU 6126 "Аэрофлота" по расписанию должен вылететь из "Рощино" 15 сентября в 05.55 (03.55 мск), по состоянию на 14.40 мск расчетное время вылета сдвинули на 19.20 (17.20 мск), следует из данных онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. "Причина задержки рейса на вылет — позднее прибытие воздушного судна. Актуальную информацию о времени вылета можно увидеть на онлайн-табло сайта аэропорта или уточнить в справочной службе авиакомпании. Пассажирам предоставляются услуги согласно федеральным авиационным правилам", — ответили в пресс-службе аэропорта "Рощино" РИА Новости на вопрос о причинах задержки рейса.

