Рейтинг@Mail.ru
Вылет рейса из Тюмени в Сочи задержали более чем на 13 часов - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/samolet-2042079228.html
Вылет рейса из Тюмени в Сочи задержали более чем на 13 часов
Вылет рейса из Тюмени в Сочи задержали более чем на 13 часов - РИА Новости, 15.09.2025
Вылет рейса из Тюмени в Сочи задержали более чем на 13 часов
Вылет совместного рейса компаний "Россия" и "Аэрофлот" из Тюмени в Сочи задерживается более чем на 13 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T17:43:00+03:00
2025-09-15T17:43:00+03:00
тюмень
сочи
аэрофлот
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_0:61:3086:1797_1920x0_80_0_0_43a495a444294044aaea73aca78a2628.jpg
ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Вылет совместного рейса компаний "Россия" и "Аэрофлот" из Тюмени в Сочи задерживается более чем на 13 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино". Совместный рейс Тюмень-Сочи номер FV 6126 авиакомпании "Россия" и номер SU 6126 "Аэрофлота" по расписанию должен вылететь из "Рощино" 15 сентября в 05.55 (03.55 мск), по состоянию на 14.40 мск расчетное время вылета сдвинули на 19.20 (17.20 мск), следует из данных онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. "Причина задержки рейса на вылет — позднее прибытие воздушного судна. Актуальную информацию о времени вылета можно увидеть на онлайн-табло сайта аэропорта или уточнить в справочной службе авиакомпании. Пассажирам предоставляются услуги согласно федеральным авиационным правилам", — ответили в пресс-службе аэропорта "Рощино" РИА Новости на вопрос о причинах задержки рейса.
https://ria.ru/20250226/sochi-2001640219.html
тюмень
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_6663732fa04cb6dcf7bb56297e4ca301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, сочи, аэрофлот, происшествия, россия
Тюмень, Сочи, Аэрофлот, Происшествия, Россия
Вылет рейса из Тюмени в Сочи задержали более чем на 13 часов

Авиарейс из Тюмени в Сочи задержали на 13 часов из-за позднего прибытия самолета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Вылет совместного рейса компаний "Россия" и "Аэрофлот" из Тюмени в Сочи задерживается более чем на 13 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино".
Совместный рейс Тюмень-Сочи номер FV 6126 авиакомпании "Россия" и номер SU 6126 "Аэрофлота" по расписанию должен вылететь из "Рощино" 15 сентября в 05.55 (03.55 мск), по состоянию на 14.40 мск расчетное время вылета сдвинули на 19.20 (17.20 мск), следует из данных онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта.
"Причина задержки рейса на вылет — позднее прибытие воздушного судна. Актуальную информацию о времени вылета можно увидеть на онлайн-табло сайта аэропорта или уточнить в справочной службе авиакомпании. Пассажирам предоставляются услуги согласно федеральным авиационным правилам", — ответили в пресс-службе аэропорта "Рощино" РИА Новости на вопрос о причинах задержки рейса.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В аэропорту Сочи задержали не менее 30 рейсов
26 февраля, 09:17
 
ТюменьСочиАэрофлотПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала