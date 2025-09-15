https://ria.ru/20250915/samolet-2042058495.html

Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, заявил о невиновности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_80a9c1d7ab1182b6514a3e196f4a7c8d.jpg

НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. Бывший пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, который в сентябре 2023 года экстренно посадил самолет в пшеничном поле в Новосибирской области, заявил РИА Новости, что не считает себя виновным по уголовному делу, в связи с чем не будет просить суд закрыть его по не реабилитирующим основаниям. Ранее в понедельник пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области сообщила, что Белов, обвиняемый в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ), просит перенести рассмотрение его дела из Барабинского райсуда Новосибирской области в Омск по причине проживания на территории Омской области большинства пассажиров самолета – потерпевших и свидетелей по делу. "Считаю себя невиновным, поэтому заявление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования не подавал и подавать не планирую. От суда я жду одного - установления истины по делу. Надеюсь, что суд будет объективным и беспристрастным, а приговор - законным, обоснованным и справедливым", - сказал Белов. Он подчеркнул, что не понимает, почему пассажиры того рейса, у некоторых из которых остались претензии имущественного характера, связанные с причиненными неудобствами к самой авиакомпании, были признаны потерпевшими по его делу. Пилот считает, что следствие по его делу прошло "с многочисленными противоречиями, нарушениями и обвинительным уклоном". По его мнению, следователи привлекли к экспертизе человека, не имеющего отношения к гражданской авиации, а обвинение противоречит результатам расшифровки "черных ящиков". "Я и второй пилот Эдуард Семенов, кабинный экипаж 12 сентября 2023 года сделали все, чтобы спасти жизни 161 человека. Это было трудно, но нам удалось. Жизни людей спасены, самолет остался практически цел. Я благодарен каждому члену экипажа за отличную работу в условиях чрезвычайной ситуации. Я благодарен каждому пассажиру за слова поддержки в адрес экипажа", - добавил он. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Из обвинительного заключения следует, что Белов, обнаружив при заходе на посадку в Омске неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, что непосредственно влияло на управление самолетом, в нарушение правил эксплуатации самолета принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. В итоге на полдороги ему пришлось совершить вынужденную посадку в пшеничном поле. СК оценил ущерб, причиненный авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.

