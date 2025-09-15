https://ria.ru/20250915/saldo-2042055374.html
Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области
Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области - РИА Новости, 15.09.2025
Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:20:00+03:00
2025-09-15T16:20:00+03:00
2025-09-15T16:20:00+03:00
херсонская область
россия
белоруссия
владимир сальдо
александр лукашенко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583382_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_5ebd93251d7e165df8d5eccada3b9c21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. "В рамках визита Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии карту с изображением Херсонской области в границах Российской Федерации", - сказал Василенко. По его словам, карта ручной работы детально проработана, на ней также размещен герб Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250904/soglasheniya-2039558576.html
херсонская область
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583382_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_86563b7fb0693713daa3a6cd2e49aa8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, белоруссия, владимир сальдо, александр лукашенко, политика
Херсонская область , Россия, Белоруссия, Владимир Сальдо, Александр Лукашенко, Политика
Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области
Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области в составе России