Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области

15.09.2025

Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. "В рамках визита Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии карту с изображением Херсонской области в границах Российской Федерации", - сказал Василенко. По его словам, карта ручной работы детально проработана, на ней также размещен герб Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

