16:20 15.09.2025
Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. "В рамках визита Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии карту с изображением Херсонской области в границах Российской Федерации", - сказал Василенко. По его словам, карта ручной работы детально проработана, на ней также размещен герб Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"В рамках визита Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии карту с изображением Херсонской области в границах Российской Федерации", - сказал Василенко.
По его словам, карта ручной работы детально проработана, на ней также размещен герб Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сальдо рассказал, чего ожидает от мирного соглашения по Украине
Сальдо рассказал, чего ожидает от мирного соглашения по Украине
4 сентября, 07:11
 
Херсонская область, Россия, Белоруссия, Владимир Сальдо, Александр Лукашенко, Политика
 
 
