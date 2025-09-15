https://ria.ru/20250915/rubio-2042115419.html

Рубио воздержался от критики в адрес России после инцидента с БПЛА

2025-09-15T22:11:00+03:00

в мире

сша

россия

марко рубио

украина

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио воздержался от прямой критики в адрес России на фоне резонансного инцидента с беспилотниками вблизи польской границы, подчеркнув, что Киев также ведет атаки по территории РФ. "Насколько я понимаю, эти операции с дронами ведутся далеко от линии фронта. Они не влияют на боевые действия на фронте и направлены в основном на то, чтобы ослабить друг друга. Украина тоже наносит удары по России", — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что именно затяжной характер конфликта делает необходимым его скорейшее завершение. "Эта война должна закончиться. Никто в мире не сделал больше для этого, чем президент Трамп. Но в итоге стороны должны сами согласиться (заключить мир)", — отметил глава дипведомства США.

